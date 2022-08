Cazzu se olvida de Nodal y se besa con un mujer en pleno concierto | VIDEO

Un nuevo escándalo tiene en la mira a Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y a la relación que mantiene con Christian Nodal, pues ahora la rapera argentina fue captada en pleno beso con una mujer y los comentarios sobre su noviazgo con el intérprete de "Adiós amor" no se han hecho esperar. Ahora, las dudas de si se trató de un beso entre amigas, una infidelidad e incluso un posible truene han salido a la luz.

El video se dio a conocer en medio de la polémica que envuelve a la cantante, luego que Mhoni Vidente afirmó que la argentina no está enamorada de Nodal, pero sí hay interés de por medio: "Cazzu no está muy enganchada de él, pero sí de los billetes", dijo hace unos días levantando todo tipo de opiniones. Ahora, un beso a otra mujer en medio de un concierto ha revivido las críticas de esta relación que, desde un inicio, ha dado mucho de qué hablar.

Cazzu besa a Lali Espósito en medio de aplausos

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado 17 de agosto y desde la mañana de este domingo han dado mucho de qué hablar, pues la novia de Nodal fue una de la invitadas al Disciplina Tour de la también cantante Lali Espósito, quien no sólo conquistó a su público, sino también a Cazzu, quien no dudó en compartir unos cuantos apasionados besos que fueron muy bien recibidos por los asistentes al Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina.

Por supuesto, el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y ha dado mucho de qué hablar ya que en el video se observa a Cazzu con un precioso atuendo de mini falda y top de flecos en color rojo, mientras que con un contoneo de caderas y los brazos abiertos atrae a su compañera de escenario, quien inmediatamente se acerca para besarla.

Lo que más llamó la atención tanto de los espectadores como de los fanáticos de Nodal y de su novia es que Cazzu inmediatamente tomó el rostro de Lali Espósito para continuar con los besos apasionados; mientras tanto, en el lugar el público comenzó a gritar de emoción y por la sorpresa que resultó el encuentro con el que la rapera se habría "olvidado" del intérprete de regional mexicano.

"La moda ahora es esta", "falta de talento", "vendrán cosas peores", "ya aburren", "lo que tienen que hacer estos según artistas para que hablen de ellos y ser famosos" y "le copio a Belinda" son algunos de los comentarios que se leen en redes.

¿Cazzu le copió a Belinda?, fans recuerdan beso entre la actriz con dos mujeres

Las comparaciones entre la novia y ex prometida de Nodal no se hicieron esperar y en redes sociales algunos usuarios recordaron que Cazzu no es la primera cantante en besar a otra mujer en pleno concierto y que además de Britney Spears y Madonna, Belinda también conquistó la red por besar a dos mujeres en medio de un show en Madrid.

El pasado mes de julio Belinda dio mucho de qué hablar, ya que asistió a un concierto organizado por la comunidad LGBTQ+ para celebrar el Mes del Orgullo en Madrid, en el que compartió escenario con Lola Rodríguez y Valentina, con quienes protagonizó un beso de tres.

Por supuesto, la reacción del público fue diferente, ya que los belifans y usuarios de redes sociales aplaudieron que Belinda festejara su soltería tras su compromiso con Christian Nodal; sin embargo, no ha sido el único momento en el que acaparó los reflectores por besar a una mujer, ya que la actriz de "Bienvenidos a Edén" participó en la obra “Hoy no me puedo levantar”, donde besó a la actriz Dai Liparoti.

