Matt Smith reveló cómo se preparó para interpretar a Daemon Targaryen en House of the Dragon

Matt Smith es un actor de origen británico tanto de cine y televisión y que es conocido por haber encarnado a ‘Doctor Who’, que le valió de una nominación a los premios BAFTA. Debió incursionar en la actuación por obligación y luego de haberse visto frustrado su sueño de ser futbolista. Pero, quizás no sabías que fue convocado para ser el principal protagonista de la serie ‘House of the Dragon’ y esto es lo que tuvo que hacer para protagonizar a Daemon Targaryen.

Previo a convertirse en uno de los actores más destacados, Matt Smith, de 39 años, tuvo un pasado futbolista y se formó en las canteras de Northampton, Nottingham Forrest y llegó a firmar contrato con el Leicester City. Sin embargo, recibió un duro diagnóstico que es que presentó espondilosis cervical que es una enfermedad degenerativa de la espalda que reduce el rendimiento deportivo de más alto nivel. En unas declaraciones que brindó el ex deportista aseguró que el sabía que iba a ser futbolista profesional.

Matt Smith quiso ser futbolista profesional. Fuente Instagram @mattsmithhofficial

Los primeros papeles de Matt Smith en la televisión fueron en algunas series británicas pertenecientes a la BBC y en 2009 fue elegido para que sea el que encarne a ‘Doctor Who’ y es la persona más joven en interpretar a este personaje en la serie. También fue parte de ‘The Crown’, la serie inspirada en la Reina Isabel y que se puede apreciar en Netflix.

El papel más reciente para Matt Smith es protagonizando a ‘Daemon Targaryen’ en ‘House of the Dragon’, la cual es una precuela de ‘Game of Thrones’ y ocurre 200 años antes de la serie principal que cuenta con ocho temporadas y fue escrita por George Martin y que se emite por HBO. La primera temporada se estrenó el pasado mes de agosto y para esta nueva historia, la producción decidió apostar por un nuevo elenco de estrellas.

Matt Smith como Daemon Targaryen. Fuente Instagram @mattsmithhofficial

En ‘House of the Dragon’, Smith es el encargado de dar vida a Daemon Targaryen y se sumó gracias a Paddy Considine. Desde un principio se sintió contento por el proyecto y más aún cuando tuvo que leer el guión. Pero, la preparación para su nuevo papel fue bastante exigente y agotadora, ya que tuvo que trabajar en lo físico para tener un buen rendimiento en las escenas de batallas o peleas. Debió aprender las peleas con diligencia y contó con la ayuda de un doble y a su vez, el idioma Valyrio.