"Para mí ya no existe": Frida Sofía reacciona a la grave caída que sufrió Alejandra Guzmán

Frida Sofía reaccionó a la grave caída que sufrió Alejandra Guzmán durante uno de sus conciertos, la cual la llevó al hospital de emergencia. La hija de la cantante señaló que desconocía que su mamá se encontrara mal de salud, pero también mandó un contundente mensaje al indicar que para ella "ya no existe", lo que demuestra que la relación entre ambas no ha mejorado.

La noche de este martes, se encontraba dando su show en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, celebrada en el Centro Kennedy de Washington, cuando al interpretar "Mala Hierba", perdió el equilibrio y cayó al suelo, a pesar de que no parecía algo muy grave, la llamada "reina de corazones" no se pudo levantar y tuvo que dar por concluida su presentación.

Así reaccionó Frida Sofía a la caída de su mamá Alejandra Guzmán

El periodista Gustavo Adolfo Infante, que a pesar de tener diferencias con la familia Pinal-Guzmán, mantiene contacto con Frida Sofía, habló con la hija de la intérprete de "Día de suerte", quien reveló que desconocía que su mamá estuviera en el hospital. Según el presentador, le envió un mensaje a la nieta de Silvia Pinal, que está alejada de sus consanguíneos.

IG @ifridag

En el mensaje que leyó al aire el periodista de espectáculos, Frida Sofía dejó ver que no se comunicó con Alejandra Guzmán e indicó que cuando se murió su hermana Natasha Moctezuma, quien cumplió un año de fallecida este mes de septiembre, la rockera no habló con ella para darle sus condolencias.

"¿Que te puedo decir? Ella (Alejandra Guzmán) ni me habló cuando se murió mi hermana. Para mi ya no existe", leyó Infante el mensaje que le mandó Frida, quien aún no logra resolver los problemas con su mamá, pues hay que recordar que la influencer perdió contacto con su familia después de que reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado cuando era una niña.

A pesar de su contundente respuesta, Frida Sofía le deseo "que se recupere pronto" de su accidente, del cual tuvo que ser asistida de emergencia y suspender su show. Con esto, la hija de la cantante deja ver que todavía aún las cosas siguen tensas con su familia, sobre todo con su mamá.

En tanto, se reveló que “se le zafó la cadera” a Alejandra Guzmán tras caer en el escenario. La intérprete tiene prótesis de titanio debido a las operaciones que le han tenido que realizar para retirarle los polímeros que le fueron introducidos en el cuerpo, recordaron los representantes de la celebridad.

SIGUE LEYENDO:

