JLo desafía las restricciones de Instagram una vez más

En estos días, Jennifer Lopez ha estado de festejos y no precisamente por su reciente casamiento con Ben Affleck. Ocurre que se han cumplido de dos décadas del estreno de "Jenny From the Block", el video musical en donde Bennifer compartían atrevidas y románticas escenas cuando se encontraban juntos la primera vez.

En el videoclip en cuestión, JLo aparecía junto a su por aquel entonces novio Ben Affleck. La Diva del Bronx daba una lección de su belleza máxima, estilo y el sello musical que la ha mantenido en la cima todos estos años. Para traer esa fecha a la actualidad decidió compartir algunas fotografías del videoclip oficial en Instagram.

Jennifer Lopez posando.

Otro de los festejos que se ha dado en la última semana de Jennifer Lopez es el aniversario número 15 del estreno de la película "El Cantante", en la que comparte elenco con su exmarido y padre de sus dos hijos, el cantante de salsa Marc Anthony. La película la recordó, además, en momentos en que su nueva película The Mother acaba de lanzar su tráiler en Netflix.

Estos días llenos de festejos, nos da motivos para alegrarnos junto a JLo en sus redes sociales, donde además de mostrar estos acontecimientos, en la actualidad muestra que a pesar de que los años pasen, siempre será una de las reinas de la web. Recientemente utilizó sus historias de Instagram para enamorar a más de uno.

Jennifer Lopez posteó un recorte de su talento musical, y subió las temperaturas bailando solo en ropa interior inferior y un gran tapado blanco que permite que el contenido no sea censurado por las leyes de Instagram.