Famosa actriz del Cine de Ficheras tiene todo listo para su muerte

El Cine de Ficheras fue un género muy popular, pues a pesar de las críticas, tuvo muchos fanáticos que gustaban ver a las hermosas actrices que cautivaban con su talento y belleza, una de ellas es Maribel Fernández, mejor conocida como “La Pelangocha”, quien gracias a su carisma se ubicó en el gusto del público, por lo que ahora los tiene preocupados ya que se dijo lista para su muerte.

La actriz nació en la Ciudad de México, el 9 de marzo de 1953. A la edad de 18 años debutó en el llamado cine de luchadores con la película "Los campeones justicieros", protagonizada por Blue Demon, Mil Máscaras, Elsa Cárdenas y David Silva, sin embargo, fue en 1972 cuando se lanzó a la fama al participar en un capítulo de "El Chavo del 8" haciendo el personaje de "Gloria", la tía de Paty. Desde ese momento obtuvo otros papeles, sobre todo en las comedias eróticas, que la consolidaron en la industria del entretenimiento.

"La Pelangocha" está lista para su muerte

La comediante y actriz, de ahora 69 años, ha tenido diversos problemas cardiacos, que han mermado su salud y desatado paros, de los que ha salido adelante. No obstante, la estrella que destacó en el Cine de Ficheras y telenovelas, indicó que debido a esta situación ya está lista para su muerte, pues aseguró todo está arreglado para irse en paz.

La actriz consolidó su carrera en el Cine de Ficheras Foto: Especial

“El paso que das, de cuando dejas esta vida para iniciar la otra, no sé qué pase. Nadie ha venido a decirme qué pasa. He dejado todo en paz, todo tranquilo, toda está arreglado. No le debo nada a nadie; tengo mis maletas hechas detrás de la puerta", indicó hace unas semanas la actriz en un encuentro con la prensa, esto después de que fuera internada de emergencia por una afección cardiaca en el mes de julio.

La actriz que también es recordada por su papel de "Martha Hurtado" en la telenovela "La fea más bella", ha sufrido algunos infartos, el más reciente fue en 2019. "La Pelangocha" contó que su marcapasos, ha evitado que le dé un infarto masivo: “Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos [...] y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”, explicó en una entrevista para "De primera mano".

En 2021, se reportó en redes sociales la muerte de Maribel Fernández, sin embargo, la actriz salió a desmentirlo y aclaró que tuvo que someterse a un cateterismo cardiaco, del cual aseguró había tenido un buen resultado. La celebridad también es diagnosticada de bradicardia, descenso de frecuencia cardiaca, taquicardia y aceleración del ritmo cardiaco.

Maribel Fernández sigue trabajando a pesar de sus problemas cardiacos Foto: Cuartoscuro

A pesar de sus problemas de salud, la artista sigue trabajando, de hecho estuvo en la obra de teatro de "Maduras, solteras y desesperadas", junto a las primeras actrices Luz María Aguilar y Norma Lazareno, así como Arturo Carmona y Bárbara Torres. "La Pelangocha" no pudo estar el día del estreno, ya que en esa fecha fue internada en el hospital debido a una falla en la válvula tricúspide, encargada del bombeo correcto de la sangre.

Maribel Fernández participó en varias películas del Cine de Ficheras como son "La portera ardiente", "El ratero de la vecindad", "El Día de los Albañiles" y "Dos Camioneros con Suerte", por mencionar algunas de sus producciones en la pantalla grande, mientras que en la televisión estuvo en "Dos hogares", "Hasta que la muerte los separe", "Mujeres engañadas" y "De pocas, pocas pulgas".

SIGUE LEYENDO:

Maribel Fernández: Así de hermosa lucía “La Pelangocha” en su etapa en el cine de ficheras | FOTOS

FOTOS: Ella es la hermosa vedette del Cine de Ficheras que habría robado el corazón de Chabelo