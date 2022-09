Alejandro Tommasi ahora se declara pansexual por lo que no descarta salir con una mujer

Alejandro Tommasi ha sido muy abierto respecto a su orientación sexual, pues aunque hace algunos años había revelado que era homosexual, el actor sorprendió a sus fanáticos al declararse como pansexual, pues aseguró que "se enamora de la persona", por lo que no descarta salir con una mujer, y hasta mencionó a algunas de las celebridades que lo han cautivado.

En un reciente encuentro con la prensa, el galán de telenovelas, que el pasado 14 de agosto cumplió de 65 años, habló sobre su futuro amoroso, esto después del polémico matrimonio con Óscar Ruíz, a quien después denunció por difamación, pues hay que recordar que su ex pareja lo acusó en una revista de espectáculos de golpearlo, imputaciones que según el artista son falsas.

Alejandro Tommasi revela que es pansexual

Tommasi reveló a la prensa que actualmente se identifica como pansexual, la cual es una atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su identidad de género, es decir, sin importar si se identifica como hombre, mujer o no binario.

Además de sorprender con su revelación, también el cantante declaró que se hubiera casado con Carmen Salinas, actriz que murió el pasado 9 de diciembre de 2021 y con la que tenía un excelente relación. Asimismo, señaló que otra de las celebridades que lo han cautivado es Laura Flores.

“Sí yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame y yo me hubiera casado por Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no lo fuera yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad”, destacó el intérprete.

Alejandro Tommasi se había declarado gay

Alejandro Tommasi se casó en 2011 con Óscar Ruíz, con el que había comenzado una relación pocos meses antes. El actor de "Destilando amor" aseguró que desde el principio comenzaron con problemas, pues de acuerdo a la celebridad su esposo le fue infiel. "Durante esos tres años que estuvimos casados también me fue infiel y tengo las pruebas (...) pude ver algunas cosas en su teléfono y me di cuenta que toda la vida, desde que lo conocí, (me fue infiel)".

El actor le quiere dar una nueva oportunidad al amor Foto: Especial

La pareja se separó en 2016, por lo que Ruíz acusó a Tommasi de golpearlo. El cantante negó las acusaciones y comenzó el proceso de divorcio, así como una denuncia por difamación: "esta persona sigue suelta y sigue obsesionado con buscarme. Yo jamás he contestado ni un mensaje, pero si hace en vivos y cosas, le escribe a gente, a mi abogada le ha escrito, a mí también me manda mails en donde me está extorsionando, en donde quiere dinero", destacó en conversación con Ventaneando hace algunos meses.

