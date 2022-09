Alejandro Tommasi asegura que OnlyFans es para personas que no trabajan

Alejandro Tommasi cuenta con una extensa trayectoria en la televisión donde ha destacado como villano de telenovelas, algo que le ha ganado el corazón del público quienes le han solicitado a través de redes sociales que abra su cuenta de OnlyFans, pero él considera que la plataforma es para personas que no tienen trabajo.

En un encuentro con los medios retomado por De la rosa TV, el actor reveló que ha recibido fotografías y mensajes subidos de tono de mujeres que le piden matrimonio o que abra su cuenta en la plataforma para adultos: “El mundo está desbocado con las redes sociales, todo el mundo se avienta. Me mandan fotos muy penosas, hay de todo. Yo nunca he sido grosero con los fans, ni con los seguidores”.

Mexicanas como Yanet García, Ninel Conde, Celia Lora y Karely Ruiz se han convertido en las celebridades mejor pagadas de la plataforma y dedican sus esfuerzos en sacar adelante su cuenta, pues sus ingresos suelen ser mayores a un millón de pesos al mes.

Alejandro Tommasi le hace el feo a OnlyFans

El actor, de 65 años, detalló que sí ha respondido a los mensajes de sus fans aunque no está dispuesto a aceptar ninguna oferta indecorosa. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llegar a OnlyFans y compartir algunas imágenes más personales se negó rotundamente.

“No, el OnlyFans pienso que es para gente que no tiene trabajo y yo tengo mucho trabajo. Estoy en la Dama de negro, nos vamos de gira, acabo de hacer una película”, dijo.

Tommasi se declaró pansexual y aseguró que está dispuesto a salir con una mujer ya que él busca a una persona que lo trate bien, tal y como lo hizo en su momento la actriz Carmen Salinas y Laura Flores a quienes llenó de halagos y admitió que habría tenido una relación con alguna de ellas.

“Sí, yo que siempre les he dicho es que los términos han cambiado y soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame y yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no fuera yo me la robaba porque es un amor (…), uno se enamora de la persona no tanto de la sexualidad”, detalló.

