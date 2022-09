La tragedia de Los Tigres del Norte: su hermano menor murió encerrado en un hotel

“Los Tigres del Norte”, el grupo norteño que recientemente se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, lleva años en la cima del éxito. Sin embargo, su carrera musical cuenta con uno de los episodios más oscuros y misteriosos de la industria: la inesperada muerte del menor de los Hernández dentro de un hotel.

En sus inicios, Jorge, Raúl y Hernán Hernández fundaron a “Los Tigres del Norte”, pero con el tiempo otros familiares comenzaron a unirse al proyecto. Entre ellos estuvo estuvo Freddy Hernández, quien fue el sexto integrante del grupo de 1991 a 1993 y comenzó como percusionista en la banda.

Un día sin previo aviso, "los tigres" recibieron la notificación de que no podían contactar a su hermano luego de una presentación en California, Estados Unidos, y poco antes de su show en Guatemala. En una entrevista para “Historias Engarzadas”, los músicos recordaron como la tragedia. “Tocamos en un parque y terminamos el trabajo, era una tardeada en domingo”, contó Jorge Hernández.

Freddy Hernández entró como percusionista del grupo FOTO: Captura "Historias Engarzadas"

Freddy solía despertar a todos por la mañana. Hernán Hernández relató a Mónica Garza que la costumbre sólo terminó el día de su muerte. “Ese día no nos habló. (Nos dijeron) que no contestaba el cuarto, ni el teléfono ni la puerta y que no sabían que pasaba”.

La muerte de Freddy Hernández

Casi de inmediato, los integrantes se dirigieron al hotel para ver qué sucedía, pues el personal del lugar necesitaba su expreso consentimiento para abrir la puerta. “Cuando nos hablan nosotros íbamos en el freeway para una cita y cuando me dicen que había muerto mi hermano, no asimilaba”, explica Jorge.

Los especialistas que atendieron la emergencia señalaron que se trató de un paro cardiaco. Otro integrantes como Luis Hernández se enteraron vía telefónica del fallecimiento. “Quedó entremedio de las dos camas. La policía decía que había muerto del corazón”, dijo Hernán.

Freddy falleció de un ataque al corazón en un hotel FOTO: Captura "Historias Engarzadas"

Las autoridades también informaron a los hermanos que Freddy, al sentirse físicamente mal, caminó hacía la puerta e intentó abrirla, pero al girar el seguro de la puerta ésta se cerró en vez de abrirse.

Esta experiencia marcó para siempre a “Los Tigres del Norte”. Los hermanos aún viven con la duda de si Freddy murió realmente de un ataque al corazón, pues consideran que alguien pudo haberle dado alguna sustancia que terminó por quitarle la vida.

