Descubre la historia detrás de "Be the One", la canción de Dua Lipa

Dua Lipa es de esas artistas que ya tienen ganado un lugar en la industria musical. Con 27 años, la británica con ascendencia albanokosovar ya está dejando una huella y pisando fuerte en todo el mundo y no ha parado de crecer desde que lanzó sus primeros singles. Ahora está lista para continuar siendo una estrella de talla internacional.

El éxito de Dua Lipa en todas partes del globo llegó con New Rules, una canción que se colocó en el primer puesto de los rankings de música y que formó parte de su álbum debut. En dicho disco también aparece Be the One, otra de sus canciones más populares y que aunque muchos no sabían, esconde un significado.

Dua Lipa logró exitos con Be The One.

"Be the One", la canción de Dua Lipa fue escrito por Lucy Taylor y Digital Farm Animals, quien también se encargó de producirla. Oficialmente vio la luz el 30 de octubre de 2015 convirtiéndose en el segundo sencillo del álbum debut homónimo de la cantante, y desde el primer momento pasó a ser uno de sus temas más populares, sobre todo en Europa y Australia. Tiempo después ingresó a la UK Singles Chart e ingresó a otras partes del mundo como Estados Unidos.

En una entrevista con Nylon, Dua Lipa reveló que el tema musical se basa en la confianza que tiene uno mismo, en la perseverancia y en cómo uno debe luchar por lograr lo que quiere. Y si bien este es el significado que ella le encuentra a la canción, originalmente el tema trata sobre una relación. “Pero en realidad, esta es una actitud que trato de incorporar a todo en mi vida", agregó la artista.

Debido a que Be the One fue un éxito absoluto, Dua Lipa decidió lanzar dos videoclips. El primero, dirigido por Nicole Nodland y filmado en las calles de Soho, Londres, donde podemos ver a la cantante vestida con abrigos de piel mientras deambula por diferentes lugares. El segundo video se publicó en Vevo durante 2016 y cayó en manos de Daniel Kaufman, quien se colocó en la silla de director.