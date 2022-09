¿Qué pasó con Alby Casado? Triunfó en "A todo dar" y ahora vive con lo mínimo

Alby Casado, hija de Kippy, una de las mejores conductoras de la historia de México, no vive una de las mejores temporadas de su vida ni de su carrera. Justo hace un año confesó que le gustaría volver a trabajar, pero desafortunadamente nadie la quiere contratar por su edad y condición física.

Durante los primeros meses de la pandemia ella y su hijo Segio Peña la pasaron muy mal, pero él consiguió trabajo y se volvió el sostén de la familia. En ese entonces ella instó a los medios de comunicación para que le dieran una oportunidad.

“No siempre vivimos con lujo. La gente se equivoca, las personalidades del medio no viven una vida de oro, yo no nací en cuna de oro, definitivamente no. Ahorita estoy enojada porque no estoy haciendo nada y no sé estar haciendo nada. Llegas a una edad en la te salen arrugas, además de la discapacidad, uso bastón y no te dan trabajo, si pido trabajo de voz, que la tengo perfecta, sí quiero seguir haciendo cosas, de radio me encantaría”, aseguró.

En la actualidad no se sabe mucho de ella o si ha conseguido un empleo, por lo que la gente y los pocos fans que tenía siguen sin saber cómo le va, ya que tampoco usa mucho sus redes sociales.

Tuvo un gran éxito en la década de los 90

Alby condujo junto con su hermano Juan José el programa “A Todo Dar”, en el cual surgieron dos bailes que incluso en la actualidad son recordados y bailados por algunos: “La Pelusa” y “El Meneíto”. Entre 1991 y 1992 tuvieron mucho éxito, pero al poco tiempo Televisa compitió fuertemente y los destronó.

??Kippy Casado, la primera conductora de televisión

La actriz y conductora nació en México en 1939, aunque se desconoce la fecha exacta y la ciudad, se sabe que fue hija del actor cubano Juan José Martínez Casado, conocido por sus participaciones en las películas como 'Malditas serán las mujeres' de Juan Bustillo Oro, 'Escándalo de estrellas' de Ismael Rodríguez o 'La llorona', filme recordado porque María Elena Marqués renunció a su belleza para interpretar al personaje.

SIGUE LEYENDO...

La película mexicana que arrasa en Netflix por su emotiva historia sobre los lazos familiares

El padre de Octavio Ocaña difundió la foto del presunto asesino de su hijo que está prófugo