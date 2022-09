Grupo Firme: 7 datos que hacen de la presentación del “fenómeno” del regional mexicano en el Zócalo un hecho histórico

Grupo Firme ya está en México, los artistas cumplirán con su agenda de 23 y 24 de septiembre en Guadalajara, Jalisco para dirigirse el 25 de septiembre el gran concierto que realizarán en el Zócalo de la CDMX, evento que tiene enloquecidos a sus seguidores ya que es totalmente gratis.

Con la ayuda del Gobierno de la Ciudad de México Eduin Caz, (líder y voz principal), AB Luna (segunda voz), Jhonny Caz (tercera voz), Joaquín Ruiz (bajo eléctrico), Dylan Camacho (acordeón), Fito Rubio (batería) y Christian Téllez (bajo eléctrico) se subirán al escenario en uno de los recintos más importantes del país.

Para la actuación de los llamados “fenómeno” del regional se ha preparado un programa de seguridad especifico, esto con el objetivo que todo se desarrolle a la perfección y que ni los artistas, ni los asistentes sufran algún tipo de percance.

Grupo Firme empezó a elevar su fama en 2017 con temas como “El Barco”, pero sin duda las canciones de “El amor no fue pa’ mi” en 2019 los hizo conocidos a nivel mundial, a raíz de eso la historia de Grupo Firme se ha llenado de gloria.

Estas son las siete razones por las que será un evento histórico

Será transmitido en vivo por televisión pública

Tal y como lo es, un evento de gran magnitud y relevancia, televisoras públicas darán cobertura al concierto, así lo anuncio la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que también podrá ser visto a través de los canales de televisión: Capital 21 y Canal 14, de igual forma en redes sociales oficiales del Gobierno de México y de Sheinbaum, esto para que nadie se pierda de la música de los famosos jóvenes

Un evento gratuito

Otra de las cosas que ha impactado a los fanáticos de Grupo Firme es que el evento será totalmente gratuito, pero además el espectáculo no costará tampoco al erario público, ya que todos los gastos corren a cargo de los intérpretes de “Ya supérame”, esto como agradecimiento al apoyo que les han brindado.

Gran operativo de seguridad

Serán 2 mil 810 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los que resguarden la integridad de los asistentes al concierto. Como recomendaciones se encuentran: no llevar objetos punzocortantes, no sillas, no envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia.

Se recomienda usar cubrebocas en todo momento, portar ropa y zapatos cómodos, llevar impermeable y en caso de que llueva no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento.

Otra de la cosas que se anunciaron es que aunado al sistema de seguridad, serán dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores los que realizarán sobrevuelos en la zona y 100 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindarán atención médica en caso de ser necesario.

Se esperan más de 100 mil asistentes. TW/Claudiashein

Acceso desde las 14:00 horas

Los interesados en asistir al concierto deberán entrar por las avenidas 20 de noviembre y Pino Suárez, se abrirán las puertas a partir de las 14:00 horas y se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes.

Debido al evento las estacione del Metro Zócalo y Allende no estarán en servicio, pero Bellas Artes y Pino Suárez de la Línea 2, y San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 si estarán en función y son las cercanas al Zócalo.

Pantallas para que se vea mejor

Se montarán 20 pantallas cercanas al Zócalo, de igual manera en la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central, esto para que los que deseen ver y no estar en el punto oficial lo hagan, todas cumplirán con estándares de calidad.

Presencia de gabinete de gobierno

Al ser un evento con la ayuda de las autoridades de la CDMX, se espera la presencia de varios integrantes del Gabinete, una de ellas la Jefa de Gobierno y la otra del Presidente de México, aunque no se ha confirmado que vaya Andrés Manuel López Obrador.

Se espera la presencia de represemtantes del Gobierno. TW/Claudia Sheinbaum

Artistas invitados

Grupo Firme es amigo de muchos famosos, por lo que se espera que asistan varios intérpretes de regional mexicano y que se suban al escenario junto a ellos, algunos podrían ser: Luis Ángel “El Flaco” y Luis Alfonso Partida “El Yaki”.

