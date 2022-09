Bryce Dallas Howard revela que le pidieron bajar de peso para "Jurassic World"

Luego de 30 años “Jurassic World” se mantiene como una de las favoritas de los cinéfilos que nostálgicos vieron el regreso de algunos personajes y el triunfo de otros como al que da vida la actriz Bryce Dallas Howard, quien rompió el silencio y reveló la lamentable petición que le hicieron para ser parte de la saga.

En entrevista para “Metro”, la actriz de 41 años habló sobre las dificultades que enfrentó durante su participación en la trilogía y entre éstas destacó la petición de los ejecutivos de Amblin Entertainment al mencionarle que no usara “la imagen natural de su cuerpo” para la tercera entrega en la que interpreta a la activista Claire Dearing.

Bryce Dallas Howard revela que le pidieron bajar de peso para la cinta. Foto: IG @brycedhoward

"Qué me permitió esta tercera película, cómo lo digo, cómo lo digo, cómo lo digo... Me pidieron que no utilizara mi cuerpo natural en cine”, dijo Howard y explicó que en el elenco había actrices con una figura más esbelta que ella, lo que significaba un problema para los ejecutivos ya que se trataba de la protagonista y deseaban que el perfil coincidiera con el de su personaje.

Sin embargo, el director de la cinta, Colin Trevorrow, salió en su defensa y rechazó la petición argumentando que en la vida real hay muchos tipos de mujeres y, por tanto, diferentes clases de cuerpo: “Dijo: ‘Hay muchos tipos diferentes de mujeres en este planeta y hay muchos tipos diferentes de mujeres en nuestra película’”.

DeWanda Wise apoya a Bryce Dallas Howard. Foto: IG @brycedhoward

A las declaraciones de Bryce Dallas Howard se suma la de DeWanda Wise que es Kayla Watts en la tercera parte de la saga. La actriz habló sobre las exigencias que hay para los personajes femeninos: “Siempre es algo. Hubo mucha resistencia a que Kayla tuviera músculos, a lo que significa ser una mujer o tener el aspecto de una mujer. Importa cada lado, es implacable e imposible”.

Brecha salarial en “Jurassic World”

Esta no es la primera vez que Bryce Dallas Howard habla sobre los obstáculos en la industria y, sobre todo, los que enfrentó en la saga “Jurassic World”, pues durante una entrevista hizo énfasis en la brecha salarial que existe con su compañero de escena, el actor Chris Pratt.

La actriz explicó que en la segunda parte de la saga el actor, que también participa en “Guardianes de la galaxia”, recibió como pago 10 millones de dólares y ella obtuvo 8 millones: “Las noticias fueron interesantes porque me pagaron mucho menos que lo que decían, mucho menos”.

"Cuando empecé las negociaciones para la película de Jurassic era 2014, y era un mundo diferente, yo estaba en desventaja. Y, desafortunadamente, tienes que firmar por tres películas, así es como son estos tratos”, explicó en entrevista para Insider.

