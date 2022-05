"Jurassic World: Dominio": Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neil se reúnen después de 30 años

Para Jeff Goldblum el volver a ver a la actriz Laura Dern y a su colega Sam Neil en el set de "Jurassic World: Dominio" fue como una reunión de generación, ya que la cinta marcó el regreso de los tres actores que, 30 años atrás, protagonizaron la historia que dio inicio a la franquicia de los Dinosaurios, y marcó un parteaguas en el cine, con Jurassic Park, de Steven Spielberg.

“De inmediato me llegaron imágenes de todo eso que sucedió hace años, y por supuesto trabajar con Spielberg, en esa época fue algo sensacional. Ahora nos tocó cumplir con una nueva tarea que se convirtió en todo un reto, pero es increíble todo lo que ha pasado desde entonces. Esto fue gracias al director Colin, desde el inicio fue nuestro guía”, detalló Goldblum.

La trama toma lugar cuatro años después de que la Isla Nublar fue destruida. Los dinosaurios ahora viven y cazan entre los humanos alrededor del mundo. Este frágil balance cambiará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán siendo los depredadores del ápice en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

La cinta fue dirigida por Colin Trevorrow, quien fue el encargado también de Jurassic World de 2015, la cual rompió récord en la taquilla mundial al recaudar $1.7 billones de dólares, se unió a Emily Carmichael para hacer el guion, que está basado en los personajes creados por Michael Crichton.

Goldblum vuelve como Ian Malcolm. (Créditos: Cortesía)

Por primera vez la película no tiene lugar en la Isla Nublar sino en el mundo entero, y por única vez en la historia, las estrellas de ambos capítulos de la franquicia –Laura Dern como la Dra. Ellie Sattler, Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcolm y Sam Neill como el Dr. Alan Grant de Parque Jurásico; y Chris Pratt como Owen Grady y Bryce Dallas Howard como Claire Dearing de Jurassic World– se reúnen en la pantalla.

La película incluye nuevos actores en su elenco como DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), el nominado al Emmy Mamoudou Athie (Archivo 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) y Campbell Scott (El Sorprendente Hombre-Araña 2). La película también presenta de regreso a BD Wong interpretando al Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como Dr. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.

Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire y Colin Trevorrow son los productores de la cinta.

Chris Pratt interpreta a Owen Grady, el experto en comportamiento de dinosaurios.

En la cinta incluyeron tecnología digital como para hacer la raptor Blue.

Prefirieron las locaciones sobre los sets, ya que estos últimos fueron sobre pantalla azul.

1 de junio se estrena en las salas de cine del país.

