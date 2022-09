Mariazel presume su figura en ombliguera y maxi falda para terminar el verano

Derrochando estilo y luciendo espectacular, fue como se dejó ver Mariazel en su más reciente publicación en las redes sociales en donde mostró la mejor forma de combinar una ombliguera con una maxi falda, conjunto que es perfecto para terminar el verano y darle la bienvenida a la temporada de otoño, en la que demostró que también será un referente de moda para todas las mujeres.

La estrella de Me Caigo de Risa lució las mejores combinaciones y estilos durante la temporada de primavera-verano, pues en sus cuentas oficiales se dejó ver en looks mini, como shorts y faldas, así como bikinis y trajes de baño con los que enseñó cómo sacarle provecho a la figura femenina en la playa. Ahora, la también actriz mostró que está preparada para la siguiente estación del año, en la que modelará atuendos en tendencia.

Mariazel lució los mejores looks de verano IG @mariazelzel

Mariazel conquista con ombliguera y maxi falda

El martes, Mariazel Olle compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.6 millones de seguidores, una fotografía con la que conquistó la red, pues modeló su figura en un conjunto de ombliguera y maxi falda. Con la imagen, la originaria de España dejó ver que es toda una fashionista, por lo que se llevó cientos de comentarios positivos por parte de sus fanáticos, así como miles de "likes".

La imagen que sólo compartió con "Hola @studiofmexico @studiofcolombia", la también presentadora de TUDN derrochó estilo con una falda larga de corte asimétrico, que llamó la atención por su estampado de flores pequeñas en color café, que resaltaban con los fondos en el mismo tono y blanco. Este tipo de prendas, serán tendencia durante el otoño, por lo que es perfecta para terminar la temporada anterior.

Mariazel demostró como combinar este tipo de diseño para darle un estilo muy casual, pues eligió una ombliguera blanca que acompañó con una chamarra de mezclilla. Asimismo, el calzado fue uno de los protagonistas, ya que utilizó unas sandalias cafés que hicieron el match perfecto con el outfit.

Mariazel conquista con su combinación de ombliguera y maxi vestido IG @mariazelzel

"Eres una diosa", "Por qué estas tan guapa?", "Que mujer más hermosa", "Tu outfit" y "Muñequita hermosa", son solo algunos de los cometarios que se pueden encontrar entre los cientos de emojis de corazón y cara enamorada que están en la publicación que ya superó los 41 mil "me gusta", demostrando así que es una de las celebridades más queridas en las redes sociales.

Además de ser una referente de moda para las mujeres, Mariazel también es una de las favoritas del programa Me Caigo de Risa, pues con su carisma, talento y belleza, se ha ganado el cariño del público. Asimismo, tiene una larga trayectoria como conductora y sus fanáticos pueden disfrutar de su trabajo como experta en deportes en los contenidos de TUDN.

