Gaby Ramírez paraliza la red en mini falda que resalta su envidiable figura

Gaby Ramírez de Venga La Alegría Fin de Semana se robó todas las miradas en redes sociales después de compartir un par de fotografías en su perfil en Instagram en las que modeló uno de sus looks más arriesgados, demostrando que tiene una de las figuras más envidiables en la industria de la farándula.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la estrella de TV Azteca subió unas imágenes luciendo sus envidiables curvas en un pequeño look que seguramente marcará tendencia en la siguiente temporada de otoño o al menos así se lo hicieron saber sus fans.

Gaby Ramírez se luce en mini falda

Este miércoles 21 de septiembre, Gaby Ramírez sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram después se modelar un arriesgado look que la catalogó de manera inmediata como una de las más bellas en la pantalla chica pues dejó al descubierto su escultural figura y su tonificada figura.

Desde los foros de La Resolana con El Capi, la ganadora del reality show ¡Quiero Bailar! presumió su escultural figura con un top color naranja con vivos oscuros, una pequeña mini falda, mallas y botas que le quedaron a la perfección.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Una de las fotografías que más interacciones acumuló es aquella en la que Gaby Ramírez posó completamente de pie luciendo más hermosa que nunca con uno de los looks más arriesgados que ha vestido en su paso por TV Azteca. Los fans inmediatamente resaltaron su marcado gusto por la moda.

Como era de esperarse, el nuevo look de Gaby Ramírez no pasó desapercibido para nadie alcanzando, hasta el momento, más de 18 mil me gusta y un sin fin de comentarios. Figuras de la talla de El Capi Pérez, Magaly Chávez y Violeta Moreno se rindieron ante la belleza de la conductora.

"Hermosa", "Guapa" y "Bonita", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Gaby Ramírez brilla en TV Azteca

Desde hace unos años, Gaby Ramírez forma parte del elenco estrella de la televisora del Ajusco colaborando en programas como "Venga La Alegría" y "La Resolana". Además ha participado en realitys shows como "¡Quiero cantar!" y "¡Quiero bailar!".

