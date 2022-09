VIDEO | Julión Álvarez estaba enamorado de Fey y así lo confesó

El género regional mexicano ha contado en los años recientes con uno de los exponentes más exitosos de este rubro musical, quien en la presencia de Julión Álvarez es capaz de crear canciones de ensueño y momentos muy especiales a través de su voz y presencia escénica.

Julión es en definitiva uno de los exponentes de esta música que más éxito ha logrado con sus canciones, por lo tanto es notorio que hace un tiempo haya mencionado quién era la artista femenina que más le agradaba al grado de parecerle muy bella y sentir una fuerte atracción por su ser.

Como una pista, ésta no es una artista del regional mexicano y muchos de sus éxitos musicales se dieron en la década de los años 90.

Así tal cual y sin tapujos, de hecho con bastante emoción fue que Julión Álvarez confesó en su momento que la artista femenina que más le llamaba la atención y por la cual sentía atracción, era Fey. Y como es obvio, no es una intérprete de regional mexicano pero sí una mujer muy exitosa que en el género pop cimbró la industria en la década de los años 90.

Con naturalidad, Julión Álvarez confesó su afinidad por Fey, su música y su presencia.

"Me encantaba Fey, porque me gustan mucho las mujeres que cantan y la veía por como cantaba y bailaba, yo la veía y decía '¡no, como me encantaba!'", indicó el cantante regional.