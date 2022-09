Carlos Bonavides se sincera: esto dijo después de "sufrir" un infarto en un programa en vivo

El nombre del actor Carlos Bonavides se encuentra en boca de todos tras darse a conocer las imágenes en las que presuntamente sufre un infarto durante la transmisión de un programa en vivo.

Durante la emisión de “SNSerio” de la cadena Multimedios, se ve a Bonavides, luego de recibir toques llevar su mano izquierda al pecho y desplomarse al suelo, provocando angustia en los presentadores Enrique Mayagoita y Pedro Prieto, y las invitadas Anita González y Amaranta Ruiz.

Carlos Bonavides rompe el silencio sobre su infarto

Tras hacerse virales algunos videos con títulos como: “Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica”, “Esto le pasó a Carlos Bonavides en pleno juego de toques en vivo” y “Carlos Bonavides sufre infarto”, el artista se pronunció y decidió aclarar la situación.

“Estoy perfectamente bien, todo fue una broma que se las hice a todos, los asusté para que se les quite”, explicó con una gran sonrisa el artista en entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ante la pregunta sobre si no cree que es muy pesada su burla, Bonavides replicó: “Pues sí, pero para que se les quite, como hacen bromas y todo, dije ahorita los asusto”.

Asimismo, aclaró que la producción del programa no estaba enterada de su idea. “No (sabían), ¿te fijaste como me aventé para atrás?, ya ves que estuve en la lucha libre, me aventé para atrás, pero en serio, di toda mi actuación y todo”.

De la misma manera, Carlos aseguró que esta decisión le ha traído consecuencias buenas. “Pero causó furor, ya me hablaron de todas partes, que bueno que me hablas tú, ojalá algún día me invites a tu programa para explicarte”.

Finalmente, el artista minimizó el hecho de haber preocupado a la audiencia e internautas, y solo agregó que estaba a punto de partir de la ciudad de Monterrey para regresar a su casa.

