Carlos Bonavides sufre un infarto en programa en vivo después de recibir toques; así se desvaneció | VIDEO

Carlos Bonavides nuevamente preocupó a los fanáticos después de que se difundiera un video en el que se aseguraba que tuvo un infarto durante su participación en un programa en vivo. En las imágenes se puede ver como el actor está haciendo una dinámica en la que recibe toques y de repente pierde el conocimiento hasta caer en el suelo.

Este jueves, el actor, 81 años, se presentó en el programa SNSERIO, de la cadena Multimedios, junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, quienes quedaron sorprendidas al ver cómo el actor perdía el conocimiento y caía al suelo. Las imágenes fueron difundidas por la propia televisora asegurando que el artista había tenido un "infarto" durante su participación en la emisión nocturna.

Carlos Bonavides asistió a un programa de Multimedios Foto: IG @snserio

Carlos Bonavides se desmaya en programa en vivo

En el video se observa como los invitados están jugando una dinámica de preguntas y respuestas, en las que tienen como castigo choques eléctricos. Bonavides se encontraba muy animado participando, sin embargo, en uno de los turnos le tocó doble sanción, algo que supuestamente mermó su estado.

En el primer "toque", el actor se mostró desgastado, por lo que los conductores Enrique Mayagoitia y Pedro Prieto le preguntaron si se encontraba bien, a lo que el conocido como "Huicho Domínguez" contestó de forma positiva, así que los presentadores siguieron con la dinámica. No obstante, en el segundo castigo, Carlos comenzó a doblarse y de repente se llevó una de las manos al pecho para después desvanecerse en el suelo.

Los conductores comenzaron a llamar a los paramédicos, ante la mirada atónita de las otras invitadas, quienes trataron de ayudar al también comediante, quien se encontraba en el suelo. En ese momento, Mayagoitia mandó una pausa mientras se veía como miembros de la producción entraban al foro para auxiliar a Carlos Bonavides, que hasta ese momento parecía inconsciente.

¿Qué le pasó a Carlos Bonavides?

Los televidentes mostraron su preocupación por el protagonista de "El premio mayor", pues desde hace algunos meses ha presentado problemas de salud. No obstante, al volver del corte comercial revelaron que todo se trató de una broma, causando el alivio de muchos de sus seguidores, mientras que otros se mostraron molestos.

Los televidentes no fueron los únicos preocupados por Bonavides, pues hasta recibió la llamada de su esposa Yodi Marcos, quien en tono molesto le reclamó. "Realmente no se de que se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté", dijo algo molesta en vivo, debido a que la conversación fue transmitida.

Foto: IG @carlosbonavidesoficial

