Vanessa Claudio luce figura envidiable con top y pantalón a la cintura | VIDEO

Sin duda alguna, una de las conductoras más aclamadas del momento es la puertorriqueña Vanessa Claudio, quien a sus 39 años da cátedra de estilo y no pierde oportunidad de compartir sus increíbles outfits mediante su cuenta de Instagram, donde sus más de 2 millones de seguidores no paran de lanzarle piropos por su belleza.

La presentadora luce más guapa que nunca y actualmente podemos verla en diversos programas de la televisora del Ajusco, donde presume su belleza y estilo en cada programa de Al Extremo. Por eso en esta ocasión quiso consentir a sus seguidores con un increíble look y un baile que deja la boca abierta.

Fue en una historia de Instagram, donde la también modelo subió un corto video en el que luce un mini top en color negro y un pantalón suelto en color amarillo que la hacen lucir una figura envidiable, pero para ponerle un toque latino a su clip realizó un sensual baile de uno segundos.

"Sábado here we go", escribió en la corta grabación.