VIDEO | Natanael Cano: esta es la razón por la que el cantante no presenta oficialmente a sus novias y conquistas

Natanael Cano visitó la oficina de Pepe Garza para formar parte de uno de los capítulos de su programa en YouTube “Pepe’s Officce”, ahí el cantante sonorense platicó sobre su crecimiento como artista, los nuevos proyectos que tiene en puerta y también reveló un poco de su vida personal.

El creador de los llamados “corridos tumbados” dijo que está desarrollando un álbum en el que regresará a su sonido original, lo más parecido a lo que hacía cuando apenas empezó, pues cabe destacar que el joven también incursionó y fusionó el trap con el regional mexicano, pero aseguró que solo fue un capricho y ahora trabajará en lo que más le gusta.

En lo que respecta a temas íntimos, Natanael fue cuestionado por el entrevistador sobre sus novias y conquistas, le señaló que las canciones que presenta en varios momentos hablan de las mujeres que están a su lado, pero que nunca ha mostrado formal mente a una chica.

El joven de 21 años dijo que la razón es porque hasta el momento no hay nada formal y que no le gustaría ser de los que enseñar a alguien nuevo a cada semana.

“Yo creo que si yo presentara a una mujer, sería con una morrilla que yo diría me voy a quedar un ratillo, porque imagínate te presentó a una que me deje de gustar a la semana, no sé puede, pura bronca (…) “me encantan las niñas, son una chulada yo trabajo por ellas, yo vivo por ellas y me voy a morir por ellas, ojalá algún día me case, está difícil”, dijo.