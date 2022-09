Reportan que Ninel Conde se habría hecho nueva cirugía en el rostro; así se ve "El Bombón Asesino"

Ninel Conde vuelve a ser centro de atención, pues sus fans notaron un cambio en su rostro, por lo que aseguran que volvió a hacerse alguna cirugía. Esto lo habría confirmado una fuente cercana, quien aseguró a una revista de espectáculos que la actriz conocida como "El Bombón Asesino" volvió a usar el bisturí, lo cual no le permitió ver a su hijo, Emmanuel, quien se encuentra con su papá Giovanni Medina.

Este martes, la revista TV Notas publicó una entrevista con un conocido de la actriz y cantante, quien indicó que Ninel volvió a hacerse una cirugía estética con Raúl López Infante, un destacado doctor. Aseguró que a finales de junio, la intérprete de "No tengo ganas de ti" se perfiló las facciones, ya que se afiló la nariz, mentón y mejillas.

“Sé que fue una cirugía de rostro; afinamiento de facciones y perfilamiento. No permitió que nadie la viera durante su recuperación, aunque ahorita ya reapareció. Ya está lista para regresar a trabajar”, indicó la supuesta fuente cercana a la publicación, a la que también habló sobre sus nuevos proyectos y de la situación con su hijo.

Así se ve Ninel Conde tras cirugía Foto: Captura de pantalla

Afirman que Ninel Conde no tiene como prioridad a su hijo

El informante también dijo que Ninel Conde desde hace dos meses no ve a su hijo, sin embargo, ésta vez no es porque el empresario Giovanni Medina, no le ha permitido la entrar a su casa para convivir con Emmanuel -según ha dado a conocer la cantante- sino porque se estaba recuperando cirugía y por los compromisos laborales que ha tenido, por lo que no es su prioridad el niño de 7 años, afirmó el entrevistado.

“Ella está enfocada en otras cosas y jamás ha sido una prioridad para ella; claro que sigue con el proceso ante las autoridades, porque lo más importante es mostrarse como una buena mamá ante los medios de comunicación, aunque en realidad no ha cumplido del todo con lo del régimen de visitas, sigue trabajando, en proyectos, pero no hace nada para ver los temas que tiene ante el juez de lo familiar”, destacó.

La cantante tendrá bioserie IG: ninelconde

Ninel Conde tendrá serie biográfica

Asimismo, informó que "El Bombón Asesino" tendrá una serie biográfica, pues recientemente firmó con una televisora para llevarla acabo. Aunque no dio a conocer la cantidad de dinero que ganará por contar su historia, sí aseguró que tocará algunos temas de su vida privada, ya que hablará de sus ex parejas, entre ellos el papá de su hijo menor Emmanuel.

“Entre los puntos que más insistió, es que quiere hablar muy fuerte de sus exparejas, de Juan Zepeda y de Giovanni Medina; aquí el asunto es que ella quiere irse con todo y es la manera de vengarse de ellos, pero claro que le dijeron que era su bioserie y que ella era responsable de lo que ahí hable y muestre, porque se irá con todo en contra de ellos; y del que menos quiere hablar es de Larry Ramos, pero lo tendrá que hacer de manera muy hábil”, aseguró el amigo cercano.

Hasta el momento no se sabe cuándo comenzarán las grabaciones, ya que a penas están en juntas con los escritores, debido a que la televisora quiere que además de tratar a sus ex, también revele detalles de su relación con su hija, Sofía Telch Conde y partes su vida, pero que estas no sean de color de rosa.

