Yalitza Aparicio se hace su primer tatuaje, este es su significado: FOTOS

Además de ser actriz, modelo y activista, Yalitza Aparicio también se desempeña como youtuber y fue precisamente a través de esta conocida plataforma de videos donde compartió cómo fue el proceso de su primer tatuaje, por lo que en esta ocasión te presentaremos cuál fue el diseño que plasmó en su piel la protagonista de “Roma” y también te diremos cuál es su significado.

Para empezar su video, Yalitza Aparicio mostró una advertencia de Carlos Bautista, quien fue el encargado de tatuarla y le dijo que una vez que comenzara a trabajar no habría vuelta atrás pues un tatuaje es algo que no se puede borrar tan fácilmente, no obstante, la protagonista de “Presencias” se mostró segura y comenzaron la dolorosa sesión, la cual, duró alrededor de dos horas.

Yalitza Aparicio compartió todo el proceso de su tatuaje. Foto: Especial

En el video se pudo ver que la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca estuvo acompañada por su madre, quien dejó ver que no estaba muy feliz por la decisión de su hija, sin embargo, la respetó pues aseguró que ya tiene una carrera hecha y es una mujer responsable, no obstante, antes de que empezaran a ponerle la tinta a su hija se encargó de aclarar las diferentes dudas que tenía y Carlos Bautista respondió amablemente a todos y cada uno de los cuestionamientos dejando más tranquila a señora Margarita Martínez.

Cabe mencionar que antes de la sesión Yalitza Aparicio estaba indecisa sobre la zona en la que se tatuaría, no obstante, al final se decantó por el antebrazo y fue así como comenzaron a dibujarle un colibrí, el cual, estaba rodeado por un par de círculos, un pequeño planeta y un diamante que sirvieron como elementos extra.

¿Qué significa el tatuaje de Yalitza Aparicio?

En medio de la sesión, Yalitza Aparicio explicó que decidió tatuarse la imagen de un colibrí debido a que se identifica mucho con esta ave, la cual, no puede estar en cautiverio, de lo contrario mueren e hizo énfasis en que le gusta mucho la libertad.

“Siento que es un animal que está libre, que no puede estar encerrado, puedes tener cualquier ave, pero un colibrí no, se mueren encerrados. La libertad, como que todo eso era y dije ¡Ay, sí soy! Quiero un colibrí”, aseguró la actriz de 28 años.

Así quedó el tatuaje de Yalitza Aparicio. Foto: Especial

Una vez que finalizó la extenuante sesión, Yalitza Aparicio se mostró muy contenta con el resultado y reiteró que esto era un deseo que quería cumplir desde mucho tiempo atrás pero no lo había hecho por sus múltiples compromisos laborales. Por otro lado, aseguró que tras su primer tatuaje no pasaría mucho tiempo para que tuviera un segundo, pues bromeó al comentar que una vez que estuviera de regreso en su casa su mamá le iba a marcar una hebilla del cinturón por haberse tatuado.

Luego de haber compartido el proceso de su primer tatuaje, Yalitza Aparicio comenzó a recibir muy buenos comentarios en redes sociales sobre el diseño de su tatuaje y algunos de sus seguidores le comenzaron a sugerir ideas para sus próximos tatuajes, no obstante, se desconoce si la reconocida actriz tiene planeado seguir llenando su piel de tinta.

