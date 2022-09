Así es como Úrsula Corberó demuestra cómo lucir un ajustado body esta temporada

La actriz española Úrsula Corberó es sin dudas una de las más queridas. Desde que le dio vida a Tokio, en La Casa de Papel, su carrera no paró de crecer. Además es dueña de un carisma una belleza que le hacen ser codiciadas por marcas y directores para nuevos proyectos. Recientemente ha estado de vacaciones con su pareja y dejó muchas imágenes para admirarla.

Úrsula Corberó lleva un tierno romance con el actor argentino conocido como Chino Darín. Junto a su pareja, almorzó en el jardín, hicieron comilonas carísimas, viajes en barco y muchas fotos románticas. “Toy saladita” escribió la actriz mientras posaba comiendo una ensalada. “Tas rica” fue el arriesgado comentario de su novio.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram.

En las últimas horas, Úrsula Corberó compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos profesional con el título “Ay”. En las imágenes posó desde una cama con un ajustado body en color nude que enloqueció a más de uno.

La publicación de Corberó supera la cantidad del millón 200 mil de corazones rojos de likes y ya tiene más de 2 mil comentarios, entre el que se destaca el de su compañero de “La Casa de Papel”, Pedro Alonso, quele dejó un emoji de corazón rojo.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram.

“Me encantas”, “dios que guapa”, “Como me piaccceeeee” y “yo te amo” fueron solo algunos de los mensajes que recibió la bella Úrsula Corberó, producto de sus imágenes y videos en la red social la camarita. No es la primera, y no será la última vez la interprete se vaya a robar los suspiros de sus fans.