El diseñador alemán que despreció a Adele llamándola "gorda" y tachó de "vulgar" a Meryl Streep, pero era alabado

Adele y Meryl Streep son dos celebridades reconocidas a nivel mundial. Aunque la primera es cantante y la segunda es actriz, ambas tienen algo en común: las dos fueron víctimas de comentarios despreciables por parte de un diseñador alemán muy alabado dentro de la industria de la moda. ¿Su nombre? Karl Lagerfeld.

Se trata de uno de los modistos más influyentes de la historia. Su talento y visión le permitieron dejar huella en marcas como Balmain, Patou, Chloé y por supuesto, Fendi y Chanel. A pesar de ello, en más de una ocasión generó polémica por sus declaraciones, especialmente sobre mujeres famosas como Adele, a quien llamó "gorda" y Meryl Streep, a quien tachó de "vulgar".

Este 10 de septiembre se cumplen 89 años del natalicio de Karl Otto Lagerfeldt, nacido en Hamburgo (Alemania) en 1933. De acuerdo con el sitio web oficial del diseñador, su inicio en la moda fue fortuito, pues él quería ser ilustrador. En 1954, con apenas 21 años de edad, ganó un concurso de diseño por el boceto un abrigo.

Gracias a ese premio tuvo la oportunidad de trabajar con el diseñador francés Pierre Balmain y su firma de alta costura, en la que permaneció durante tres años. En 1958 fungió como director creativo del también francés Jean Patou. Tiempo después laboró para las marcas Chloé y Fendi, en esta última fue contratado para renovar su línea de pieles.

En 1983 entró a la emblemática Chanel e hizo lo inimaginable: devolverle la vida a una marca considerada acabada, como él mismo lo dijo alguna vez: "Cuando entré a Chanel nadie quería ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Así que me lo tomé como un reto, me atrajo la idea de resucitar algo que estaba muerto".

Durante esa década fundó su propia marca de moda homónima. Desde entonces y hasta el día de su muerte a los 85 años, el 19 de febrero de 2019, el diseñador alemán supo equilibrar los roles como director creativo de Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld.

El nombre del diseñador alemán, quien se caracterizaba por sus trajes impecables, cabello blanco recogido con una coleta y gafas de sol en todo momento, era sinónimo de clase, excelencia y elegancia. Sin embargo, también fue foco de múltiples controversias por sus comentarios ofensivos a varias famosas, tales como Adele y Meryl Streep.

En 2012, Karl Lagerfeld fue cuestionado acerca de su opinión sobre la cantante Lana del Rey. Su respuesta causó mucha polémica: "Prefiero a Adele y a Florence Welch, como cantante moderna no es mala. La cosa en este momento es Adele. Es un poco demasiado gorda, pero tiene una cara hermosa y una voz divina".

Tiempo después, el llamado Kaiser de la Moda dijo que sus palabras se sacaron de contexto, aunque no se disculpó directamente. En 2017 ocurrió un episodio similar cuando el diseñador expresó: "Meryl Streep es una actriz genial, pero también un tanto vulgar, ¿no?".

La inoportuna frase la realizó después de explicar que la actriz decidió no portar un vestido que él había diseñado para que ella usara en los Premios Óscar de aquel año. El modisto aseguró que otra marca le pagó dinero por usar uno de sus diseños, algo que el representante de Meryl negó en su momento.

Otra celebridad a la que Karl Lagerfeld criticó fue la Princesa Diana, a quien en 2006 describió como: "(Lady) Di era bonita y dulce, pero estúpida". Pippa, hermana de Kate Middleton (Catalina de Cambridge) también fue víctima de sus ataques verbales, cuando en 2011 manifestó:

"Kate Middleton tiene una bonita silueta. Me gusta ese tipo de mujer, me gustan las bellezas románticas. Por otro lado, su hermana batalla. No me gusta su cara, ella sólo debería mostrar su espalda".