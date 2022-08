Así fue el día que Cazzu tuvo una particular cita con Bad Bunny

No es un secreto que La trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida internacionalmente como Cazzu y el cantante de reggaetón puertorriqueño Bud Banny comparten una amistad desde hace años y por eso se los suele ver juntos cada vez que sus trabajos o descansos se los permite.

Cazzu es una de las artistas más reconocidas en el género urbano y esta hace varios meses bajo el foco público debido a su relación amorosa, con el exponente del regional Christian Nodal, de quien rumorean está embarazado. Desde fueron captados caminando de la mano por las calles de Guatemala, los seguidores no paran de hacer especulaciones. No obstante, fue el ex de Belinda quien se ha encargado de desmentir que vaya a ser padre.

Bad Bunny y Cazzu so muy buenos amigos.

La relación reciente de Cazzu con Nodal que se confirmo cuando se besaron en Guatemala, hizo que los fans memoraran cuando la trapera subió a un escenario en 2018 para cantar con Bad Bunny y al final de la interpretación se dieron un beso que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

A mediados del año 2021, Cazzu, que por entonces mantenía una relación poco conocida con el también cantante argentino C.R.O, realizó una entrevista para un programa de su país, donde sorprendió a muchos al hablar del encuentro que tuvo con Bad Bunny. Cabe mencionar que sacó a relucir al reggaetonero revelando la desastrosa cita que tuvieron juntos. “Era el otro Bad Bunny. Éramos más chicos, no era el Bad Bunny de ahora. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado y nos sacó un guardia, tuvimos que correr luego”, manifestó.

La historia que sacó a la luz Cazzu sorprendió a propios y ajenos ya que nunca se imaginaron que la trapera revelara semejante secreto junto a su colega. La argentina de 28 años puntualizó que esa relación con Bad Bunny sucedió mucho tiempo atrás, recalcando que fue cuando aún no habían saltado a la fama.