Lento regreso al cine: El público sólo ha regresado a las salas para ver las grandes cintas de Hollywood

El cine mexicano siempre ha padecido para convocar a la gente en las salas comerciales. En 2019, de los 341 millones de personas que acudieron a una sala, sólo 35 millones entraron a ver un estreno nacional. Sin embargo, ahora en los últimos tres años el panorama es poco alentador, la pandemia de COVID-19 le sigue cobrando factura.

En 2020, sólo acudieron 7.6 millones de personas, el año pasado el número fue de 4.9 millones y en lo que va del 2022, el panorama no es alentador para las 42 películas que hasta junio se habían estrenado. La gente sólo ha regresado a las salas para ver las grandes cintas de Hollywood.

“Esperamos que con los estrenos que vienen, repunte, pero creo que siempre el cine norteamericano es punta de lanza en este país y en muchos otros. Entonces también tenemos que entender que algunas de las películas no sólo mexicanas, sino internacionales, esperan a ver cómo reacciona la industria”, comentó Fernando de Fuentes director de Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Hasta ahora, sólo los blockbuster han logrado reunir a más de cuatro millones de personas en la salas nacionales, las más taquilleras en su primer fin de semana han sido “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”; ambas han juntado 5.3 millones de personas. Seguidas de “Jurassic World Dominion”, con 4.9, y “Minions: nace un villano”, con 4.8, según datos de Canacine.

De Fuentes considera que los ocho estrenos restantes del año tengan mejor aceptación entre los mexicanos: “Había que probar el mercado, afortunadamente y la gente está ahí. Me parece que se verá el repunte porque el público está ahí, ansioso de volver a las salas. Sólo es cuestión de tener buenos títulos”.

HECHO EN MÉXICO

El actor Humberto Zurita recordó que tiene más de 30 años y la situación del cine mexicano poco ha cambiado, por eso insistió en pedirle a la gente que le den oportunidad a las historias hechas en México porque sí cuentan con calidad. Recientemente protagoniza la cinta “Un retrato de familia”.

La directora Isabel Vaca debuta en salas con el documental “Temporada de Campo”, un material donde muestra la vida de los niños criando toros, cómo aprenden y aman el oficio. Para ella es sumamente importante contar estas historias con las que el público se sienta más identificado.

“Sabemos que no competimos con los blockbuster, es una historia muy mexicana, con lo que si peleamos es con la distribución, porque es difícil llegar a más salas, pero tenemos que trabajar duro para convencer a las exhibidoras de que nuestro cine también vale”, afirmó Arturo Mendicuti, productor de “Temporada de Campo”

De las 42 cintas nacionales sólo una ha llegado al millón de espectadores: “Y cómo es él”, según Canacine.

La quinta película más taquillera en México, hasta junio fue “Batman”, con 3.2 millones de personas.

Temporada de Campo ganó el premio del público en el Festival Internacional de Morelia en 2021.

101 películas llegaron a cartelera en 2019.

47 estrenos nacionales hubo en 2020.

70 filmes llegaron a las salas en 2021.

PAL