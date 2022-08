Chiquis Rivera, ¿responde a Bárbara de Regil? Lanza polémico mensaje para quienes "no la quieren"

Chiquis Rivera dio de qué hablar luego de una polémica publicación en su cuenta de Twitter, en la que lanzó un mensaje para quienes "no la quieren", sin embargo, surgió la duda de si las palabras de la cantante iban dirigidas a la actriz Bárbara de Regil, quien recientemente dio una entrevista en la que habló de la figura de la hija de Jenni Rivera.

La intérprete ha sido controversial con respecto a su carrera y su cuerpo, pues posee una silueta curvilínea que sale de los estándares que ha impuesto la sociedad y el propio medio del espectáculo, sin embargo, en más de una ocasión ha dado mensajes de "body positive", movimiento que cada día gana más adeptos.

Chiquis Rivera lanza polémico mensaje

Luego de que se dieran a conocer las declaraciones de la también influencer, Bárbara de Regil, fue Chiquis quien tomó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a quienes "no la quieren", pues afirma que ya decidió que esto no le importa, ya que su público la ama y ella también.

"Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. YO me amo… y mis boss bees también, así que BANANAS!", escribió la cantante, que recientemente lanzó su nuevo disco "Abeja Reina", con el que ha tenido gran éxito y se ha colocado como una de las intérpretes del género banda y regional más importantes.

Chiquis lanza polémico mensaje en Twitter. Foto: Especial

En un encuentro con la prensa, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Bárbara de Regil respondió a algunos cuestionamientos de los periodistas, y entre las declaraciones que dio, llamó la atención al hablar del cuerpo curvilínea de Rivera, afirmando que no es su estilo.

"No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy", sin embargo, al escuchar de un periodista que Chiquis también motiva a sus fans a través de plataformas digitales para cuidar su cuerpo, la protagonista de "Rosario Tijeras" explicó: "No había visto, pero ¡qué padre!".

Del Regil también confesó su interés en realizar una colaboración con la cantante, y afirmó que le parece preciosa: "Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad", externó, por lo que no se sabe si el polémico mensaje de Chiquis estaba dirigido a responder a la influencer fitness o para alguien más.

