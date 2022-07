Chiquis Rivera se confirma como reina curvy en reveladora minifalda blanca

Chiquis Rivera acaba de lanzar su más reciente video de la canción "Entre besos y copas" y ya acaparó todas las miradas. En su cuenta oficial de Instagram la cantante compartió una serie de imágenes del clip, y se confirma como reina curvy al lucirse en una reveladora minifalda blanca con la que destacó sus figura.

La hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera, hoy se posiciona como una de las más exitosas representantes femeninas del género banda y regional, y también como ejemplo para muchas chicas consideradas curvy, pues la intérprete ha dejado claro que no está interesada en seguir los estereotipos impuestos por el medio del espectáculo y la sociedad.

Chiquis Rivera enamora en reveladora minifalda blanca

La intérprete es muy activa en sus redes sociales, y fue a través de su cuenta oficial de Instagram que compartió fotografías en el que dejó ver un poco del detrás de cámaras de su más reciente sencillo, el cual fue grabado en playa de Mazatlán, Sinaloa, desde donde la cantante se lució con reveladores atuendos.

La cantante lució su revelador atuendo para su reciente video. Foto: IG @chiquis

"Entre (besos) y (copas) VIDEO oficial DISPONIBLE YA en mi canal de YOUTUBE! Gracias amigo @victorzambrano.ray por hacer mi visión una realidad! Gracias a mis amigas por aceptar la invitación! I love and appreciate you crazy beeeeessss! (Te amo y te aprecio abeja loca)", escribió Chiquis para acompañar las imágenes, haciendo alusión al nombre de su disco "Abeja Reina".

La hija de la Diva de la Banda, que hace unas semanas celebró su cumpleaños 37, se confirmó como una reina curvy con uno de los atuendos que luce en el video, el cual puedes ver en este enlace, pues presumió sus silueta con un conjunto de minifalda plisada que combinó con un top strapless, look perfecto para la playa y los días de calor.

Aunque no es la primera vez que la cantante causa polémica por sus atrevidas imágenes, pues desde hace varios años comparte a través de sus redes fotos en las que se le ve con poca o nada de ropa, en esta ocasión dejó sorprendidos a muchos por dejarse ver derrochando estilo y belleza.

Chiquis conquistó las redes con su look. Foto: IG @chiquis

