Contén la respiración antes de ver a Elizabeth, la hija de Tom Hanks

Tom Hanks tiene bien ganado el lugar entre los actores más importantes e influyentes de Hollywood. Es dueño de una extensa carrera en la que ha demostrado tener la capacidad de adaptarse a cualquier desafío y ser una de las personalidades más multifacéticas de la industria. Además, no le han tocado papeles fácil y siempre los sorteo con éxito y dejando un legado.

Recordado por sus grandes y memorables éxitos, como Náufrago, Forest Gump o la recién estrenada Elvis, Tom Hanks puede gritar a los cuatro vientos que su vida personal es motivo de celebración. En lo personal tampoco le va nada mal, ya que desde 1988 se casó con su actual esposa, Rita Wilson, con quien fue padre de Chester Marlon y Truman Theodore.

Tom Hanks junto a su hija Elizabeth.

Antes de este casamiento, Tom Hanks tuvo otra esposa. Fue Samantha Lewes, con quien llegó a nupcias en 1978 y duro siete años. Tiempo suficiente para que lleguen al mundo sus dos hijos mayores: Colin Hanks y Elizabeth Ann que es la única hija mujer del actor.

Actualmente, Elizabeth Hanks tiene 40 años y heredó la pasión artística de su padre. Aunque no se dedica puntualmente a la actuación, es escritora. Sin embargo tuvo su paso por las cámaras, en el que probó suerte en su infancia, compartiendo elenco con Tom en Forest Gump y en Eso que tú haces. En estos días vive en Los Ángeles y prefiere mantener un muy bajo perfil, refugiándose en sus libros bajo el nombre de E.A. Hanks. También se luce como periodista para The Guardian, el New York Times y la revista Time.

A diferencia de Colin que dedica su vida cien por ciento a la actuación, Elizabeth Hanks prefiere resguardarse tanto que no es muy activa en redes sociales y se sabe poco de su familia, aunque se conoce que está casada desde hace algunos años. Lo que sí, ambos hijos tienen un gran parecido con su padre.