Aracely Arámbula: aseguran que habría buscado a Luis Miguel tras sufrir lamentable pérdida

Aracely Arámbula habría buscado el apoyo de Luis Miguel tras sufrir lamentable pérdida de su papá Manuel Arámbula el pasado mes de julio, pues quiso que asumiera el rol de padre, aseguró un amigo cercano a la protagonista de "La madrastra", quien también indicó que está muy deprimida debido a esta situación y hasta pensó en dejar la telenovela en la que está actualmente.

Este martes, la revista TV Notas publicó una entrevista con un supuesto amigo de la también cantante. El informante indicó que la familia está muy afectada por el fallecimiento de Don Manuel, de quien eran muy cercanos sus hijos, Miguel y Daniel. Asimismo, para su madre también ha sido muy complicado, ya que estuvieron juntos por más de 50 años.

"Ellos también son su gran preocupación, y es que don Manuel era quien realmente ejercía como padre. Él cubrió la ausencia del padre, quien por temporadas ve de manera muy esporádica a sus pequeños y por temporadas ni siquiera los ve. Y ahora con este fallecimiento, no tienes la idea de cómo lo han resentido sus nietos, le lloraron mucho a su abuelo y segundo padre", aseguró la fuente a la revista de espectáculos.

Aracely Arámbula sigue afectada por la muerte de su papá Foto: Especial

Aracely Arámbula le habría pedido ayuda a Luis Miguel

El reportero le cuestionó a la persona cercana a la "Chule" si el intérprete de "La incondicional" ahora que murió su ex suegro, asumirá su rol de padre, sin embargo, lo descartó, pues aseguró que la actriz lo buscó en su desesperación pero él la ignoró, ya que está viviendo su romance con Paloma Cuevas, su supuesta novia, quien además es madrina de uno de sus hijos.

“Está muy difícil, Aracely es muy hermética en decir cosas de él, pero sé que en su desesperación, lo buscó para pedirle apoyo y comprensión para la familia, pero éste simplemente la ignoró, y pues ustedes lo han visto, mejor se la está pasando con su nueva novia, su comadre, Paloma Cuevas, en España. Es una verdadera lástima”, destacó el amigo, quien agregó que afortunadamente, su hermano Leonardo también la está ayudando.

Asimismo, el informante dijo a la revista de espectáculos que la también cantante pensó en dejar la telenovela "La madrastra", la cual marca su regreso a la televisión mexicana después de varios años. Sin embargo, la empresa se lo impidió, ya que estaban a la mitad del proyecto, por lo que le propusieron que mejor se tomara unos días y que después se integrara al elenco.

"Aunque podría pensarse que el trabajo es su mejor terapia para sanar este dolor, Aracely no lo vio así en un principio; incluso pensó en renunciar a la telenovela, pero los ejecutivos de Televisa le hicieron ver que eso era imposible, ya llevaban justo un mes de grabaciones y costaría una fortuna volver a hacer todo; le dijeron que se tomara unos días, pero que salirse de la telenovela no era ni siquiera una opción, hubieran tenido que demandarla y pues esa no es la idea".

Indicó que Aracely Arámbula sigue muy afectada y durante los rodajes de la telenovela no ha ocultado su tristeza. Asimismo, afirmó que no ha tomado terapia para poder superar la muerte de su padre, sin embargo, está tomando antidepresivos. Finalmente, dijo que es una mujer fuerte, por lo que esperan que supere, por sí misma, sus hijos y su madre, quienes dependen de ella.

