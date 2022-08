Andrés García habló por primera vez de las mujeres que “intercambió” con Luis Miguel

El actor dominicano Andrés García es noticia hace varios meses. Primero por su estado de salud que preocupó a más de uno por la cirrosis que le fue diagnosticada recientemente. Al parecer y con los cuidados de su esposa Margarita ha logrado salir a flote y en los últimos días se le ha visto muchísimo mejor en sus videos de Youtube.

Recientemente, Andrés García, de 81 años, utilizó el estilo de preguntas y respuestas con sus fans y varias consultas armaron una polémica, sobre todo porque reveló sí alguna vez le bajó una novia al afamado cantante de 52 años, Luis Miguel

Luis Mguel supo tener una relación con Andrés García.

En su época, Andrés García y Luismi eran de los galanes más cotizados de la farándula de nuestro país e inclusive en alguna ocasión, el intérprete de "Pedro Navajas" reveló que tuvo más de 800 parejas con las que llego a la intimidad.

Andrés García hace poco en uno de sus videos habló de su escasa relación con el Sol de México, con quien había sostenido una amistad desde hace muchos años, cuando era muy cercano a los desaparecidos padres del cantante nacido en Puerto Rico, Luisito Rey y Marcela Basteri. “Pues fíjate que no me ha buscado, pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”, exclamó.

Andrés García habló de Luis Miguel y su madre.

Si bien Andrés Garcia ha comentado que se debe a su apretada agenda laboral, algunos medios han comentado que la distancia se debe a que él empezó a hablar sobre la desaparición de la madre de Luis Miguel, y desde ese momento, el intérprete le hizo la cruz.