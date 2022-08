Jennifer Lopez fue blanco de críticas por estrenar nueva canción en plena boda con Ben Affleck

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha caudado gran furor en los últimos días por la lujosa boda que tuvieron, así como la increíble luna de miel que los llevó por varios y muy románticos destinos, donde el actor se convirtió en el meme más viral del mes, pero ese es otro tema.

Ahora, ha retomado fuerza el tema de los regalos de boda que se hicieron los esposos. Por parte de JLo, sorprendió un video exclusivo para el portal de entretenimiento TMZ, donde se le puede ver en el pleno estreno una nueva canción exclusivamente compuesta, arreglada e interpretada para su esposo.

Junto a sus bailarinas de cajón, la cantante realiza una coreografía bastante animada, con sensuales movimientos de cadera y mucha diversión, mientras de fondo suena un tema R&B de toques latinos que caracteriza la música de JLo desde tiempos inmemorables; además, avienta un par de líneas con su magistral voz.

JLo le dedicó una canción a Ben Affleck en plena boda. Créditos: Instagram / @jlo

"No puedo tener suficiente", le dice en una canción de la que únicamente conocemos esa parte, pero no hay mucho más. Hasta el momento, no se sabe si solamente fue un poco de música para animar la noche y para conquistar aún más a quien alguna vez hizo el papel de Batman, o si realmente podremos escucharla no solo en streaming, también en algún videoclip y hasta arriba del escenario.

Ben Affleck, por su parte, fue sentado en una silla y se mantiene expectante, con los dedos entrelazados y la camisa ya desfajada después de un largo festejo e incluso algunos tragos de alcohol, por qué no. Al poco tiempo se le ve feliz, con los ojos bien clavados en su amada y con la emoción al límite. Al tiempo todos los presentes aplauden con gran entusiasmo por la escena única que presenciaron.

Los comentarios que aparecieron en el TikTok de la publicación, sin embargo, no fueron de todo hermosos para la pareja. Entre los comentarios, destacaron los siguientes: "Ben es un alma perdida, estoy triste por él"; "Ella está más interesada en sí misma que en él"; "Ella es la única que quería que sucediera esa actuación".

La boda de JLo y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a darse el “sí, acepto” el fin de semana, pero en lugar de hacerlo en una capilla nocturna en Las Vegas, en esta ocasión fue frente a amigos y familiares en Georgia, informó el domingo una persona cercana a la pareja que no estaba autorizada a hablar públicamente.

Según la revista People, el enlace se celebró en la casa de Affleck en las afueras de Savannah, Georgia, y todos sus hijos estuvieron presentes en el acto del sábado; sin embargo, la pareja de famosos se casó oficialmente el mes pasado en Las Vegas, algo que Lopez compartió con sus fans en su boletín “On the J Lo”.

“El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, escribió Lopez el mes pasado, firmando como Jennifer Lynn Affleck.

Lopez, de 53 años, y Affleck, de 50, salieron juntos a principios de la década de 2000. Protagonizaron juntos las películas “Gigli”, de 2003, y “Jersey Girl”, de 2004, y se comprometieron, pero no se casaron entonces.

. Jennifer López dedicó el tema a su amado pese a las críticas. Créditos: Instagram / @jloa

Los paparazzi han seguido febrilmente a la pareja luego de que reavivaron su romance el año pasado, desde las primeras etapas del noviazgo hasta un debut en la alfombra roja en el Festival Internacional de Cine de Venecia del año pasado y su reciente luna de miel en París.

*Con información de AP.

