Kristal Silva baila reguetón en entallado vestido azul y enloquece TikTok

La conductora de Venga la Alegría (VLA), Kristal Silva enloqueció TikTok con su último video bailando reguetón, y es que se lució en un vestido entallado con el que modeló su esbelta y curvilínea figura. El clip causó sensación entre sus millones de seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes en los que reconocen su belleza y carisma.

Kristal se ha convertido en una de las consentidas del público del matutino de Tv Azteca, prueba de ello es que en sus cuentas oficiales tiene muchos fanáticos, por ejemplo, en la plataforma china se ha hecho de 907.8 mil seguidores, cifra que cada día va en aumento, ya que se une a las tendencias e impresiona con su belleza, sentido del humor y por supuesto su elegante forma de vestir.

Kristal Silva enloquece TikTok al bailar reguetón

La ex representante de México en Miss Universo, compartió este miércoles un video en el que se le ve bailando reguetón, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos, fue el vestido que lució, pues eligió una prenda ajustada en color azul con la cual modeló su esbelta silueta. Esta pieza ya la había presumido durante el matutino de Venga la Alegría, no obstante, esto no fue pretexto para que cautivara a los usuarios.

Foto: IG @kristalsilva_

"#mesientodemasiadofelizcomopapensarenti #tiktok #trend #parati" fueron los hashtags con los que la ex reina de belleza compartió el video en el que baila la canción "Feliz" del artista Chimbala, la cual se está convirtiendo en tendencia en TikTok, pues muchos influencers y artistas, se han movido al ritmo de este tema, con el que Silva, de 30 años, conquistó la plataforma.

En el clip se observa a la conductora en su departamento luciendo un vestido entallado en color azul imperial, tono que hace resaltar su piel bronceada, pues hay que recordar que hace unos días se dejó ver desde la playa. Además, presume su larga cabellera obscura, que está ligeramente ondulada y que le da un toque divertido al video, ya que juguetea con ella al ritmo de la música.

"Reinonaaa", "Que Bonita", "Preciosa", son algunos de los cientos de comentarios que dejaron sus fanáticos en la publicación que ya superó los 13.5 mil "likes" y superó los 100 mil reproducciones. De esta forma, Kristal demuestra su lado más divertido y al mismo tiempo su el más cautivador, al presumir su silueta.

Después de concursar en Nuestra Belleza México 2016 y participar en Miss Universo, en donde quedó en el top 10, llamó la atención de los productores, por lo que se unió a la familia de Tv Azteca y actualmente se encuentra en Venga la Alegría, en donde se ha convertido en una de las favoritas debido a su carisma y belleza.

