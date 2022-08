Jacky Ramírez: 5 fotos desde la playa con las que ha paralizado la red

Pese a que no entró desde el principio, Jacky Ramírez se ha encargado de aderezar el día a día de Survivor México hasta convertirse en una de las protagonistas del famoso reality y esto ha ocurrido gracias a su explosiva personalidad, no obstante, la ex Acapulco Shore también ha destacado gracias a su extraordinaria belleza pues es considerada como una de las participantes más atractivas de toda la historia del programa y para probar este punto en esta ocasión te presentaremos las 5 fotos de la influencer en las que ha derrochado toda su belleza desde la playa.

Jacky Ramírez llegó a Survivor México en la semana siete de competencia para ocupar el lugar de Fátima Pérez, quien tuvo que ser evacuada debido a que sufrió una fuerte lesión y desde que se integró a la Tribu Halcón, la bella influencer nacida en Guadalajara, Jalisco comenzó a tener fuertes discusiones con sus compañeros de equipo, quienes no dudaron en hacerle saber que no era bienvenida, por lo que desde los primeros momentos en las playas de República Dominicana la relación se hizo más que ríspida.

La relación entre Jacky Ramírez y el resto de sus compañeros de tribu no tardó mucho para que llegara a un punto de quiebre, por lo que, junto a Catalina Blanco, Ale Saadi, Julián Huergo y Kenta Delgado fue enviada a la tribu de “Los Otros” donde su situación siguió siendo igual de ríspida por su imposibilidad de trabajar en equipo, asimismo comenzó a recibir críticas debido a que fue señalada por solo ir a presumir sus curvas y conseguir exposición.

En la última semana, Jacky Ramírez mostró su liderazgo y se encargó de motivar a sus compañeros para que pudieran competir con las otras tribus para poder gozar de los premios, sin embargo, las habilidades físicas del equipo no han sido suficientes y siguen siendo la escuadra con menos puntos conseguidos, por lo que la frustración se ha apoderado de “Los Otros”.

¿Qué hace Jacky Ramírez afuera de Survivor México?

Antes de llegar a Survivor México, Jacky Ramírez saltó a la fama tras su participación en las dos últimas temporadas de Acapulco Shore donde armó una verdadera revolución por sus múltiples pleitos, sin embargo, esta no fue su primera experiencia en televisión pues en 2019 también formó parte de “Enamorándonos” donde, para variar, su personalidad también dio mucho de qué hablar.

Afuera de Survivor México, Jacky Ramírez se clasifica como influencer y en más de una ocasión ha referido que no le gusta trabajar en un empleo formal, incluso, ha referido que ha tenido que recurrir a “Sugar Daddies” para que le cumplan todos sus caprichos pues considera que por el hecho de ser sumamente guapa merece lo mejor.

