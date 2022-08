Survivor México 2022: Yusef queda exhibido como tramposo y recibe fuerte regaño del "Warrior"

En la apertura de la semana 12 de Survivor México 2022 y luego de la eliminación de Karim, uno de los Halcones a manos de Jacky de la tribu de Los Otros, se vienen días complicados para el equipo amarillo por conductas inadecuadas.

Y todo se resume una vez más en otra trampa por parte de Yusef, quien al parecer se le está cayendo por la borda su discurso de la ética y el honor y prefiere jugar de forma sucia antes de padecer hambre, cosa que sus rivales no están haciendo.

De acuerdo con el avance de esta semana, el equipo Jaguar habría incurrido una vez más en prácticas tramposas para sacar ventaja de sus rivales, razón clave para disminuirlos en las anteriores semanas y ser la tribu más numerosa que no ha perdido elementos ni varias competencias.

En los spoilers sobre lo que se viene en la competencia, resulta que Yusef habría incurrido en el robo de comida en un área a la que no se les tiene permitido ingresar a los participantes, eso el público no lo ve a cuadro, pero en las instalaciones que albergan la producción del programa hay espacios restringidos para los competidores a los que ellos no deberían tener acceso, sin embargo, esto no le importó al exatleta del equipo azul de Exatlón e ingresó a llevarse comida y bebidas para todo su equipo.

Etiqueta de tramposo

Lo interesante es que la producción le avisó al "Warrior" y este encaró a los tramposos cuando estaban en la reunión previa a las competencias delante de todos los concursantes.

La respuesta de Yusef se salió de control y recibió el apoyo de sus compañeros, por lo que Guerrero se molestó y entonces su ánimo cambió totalmente al grado de repudiar la actitud de los Jaguares.

Se especula que el castigo será muy duro, comenzando con Yusef, quien al parecer ya se le está haciendo costumbre hacer trampa, recordemos que en las primeras semanas fue castigado junto con Ricardo por haber introducido proteínas al programa, siendo que eso está prohibido.

