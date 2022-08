Luis Miguel pensó en el retiro a los 22 años y por esta razón eligió seguir cantando: VIDEO

Eran los inicios de la década de los años 80 y Luis Miguel, con no más de 12 años ya se plantaba en un escenario para interpretar de una manera distinta. No había sonado algo como él, la gente lo sabía y por miles o millones le miraban sorprendidos a través de la televisión, corrían a comprar sus cassettes o discos de vinil, lo que fuera con tal de verlo.

Los y las más afortunadas podían asistir a programas en vivo o presentaciones de conciertos para admirar al niño prodigio, a la voz que cautivó desde niño, luego como adolescente conquistó a millones de niñas o mujeres y que, al llegar a su juventud, llenó de carisma el mundo del espectáculo internacional.

Luis Miguel. El joven que maduró a través de cada canción, ese que parece veremos siempre sobre una tarima cantando, alguna vez pensó en el retiro de los escenarios. De hecho lo pensó varias veces como él mismo lo confesó y a una edad muy joven, con 22 años, apenas tras una década interpretando canciones.

Siempre apasionado de cantar para la gente, como algo que le llena y es lo que mejor hace, Luis Miguel se sentía como pez en el agua al hacerlo, esto a inicios de la década de los años 90. Pero, a pesar de esto, las responsabilidades le colmaban y el saberse una estrella total de la música le hacía dudar si debía o no continuar con su canto. Fue así que la opción de retiro estuvo latente muchas veces en su mente.

"Es a veces un poco tedioso y difícil esto de cantar. ¿El retiro? lo he pensado varias veces y muy seguido, pero nunca lo hago. Siempre he pensado en retirarme pero no es un sueño, pero es que a veces es tanta la presión y estás tan agobiado que piensas me voy a retirar, voy a dejar la carrera, voy a dedicarme a otra cosa".

"Obviamente al día siguiente se mejoran las cosas, sigues trabajando, bajan las presiones. No siempre estás igual, a veces estás más débil o más fuerte. Pero yo esta carrera no la puedo dejar, a estas alturas es muy difícil", exponía en entrevista Luis Miguel en 1992, con 22 años.