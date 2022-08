Chiquis Rivera muestra cómo se baila la música norteña junto a su hermano Trinidad | VIDEO

Chiquis Rivera dio a conocer en sus redes sociales un emotivo y divertido momento al lado de Trinidad Angelo "Michael" Marin, el hijo varón mayor de Jenni Rivera, los hermanos no dudaron en demostrar cómo se baila la verdadera música norteña, pues sacaron sus mejores pasos mientras estaban en lo que parece una reunión familiar.

Los integrantes de la dinastía Rivera bailaron con el tema “Dos hojas sin rumbo”, una canción famosa en voz de varios cantantes, entre ellos Ramón Ayala y Los Bravos del Norte. “Mi grito todo pinche chueco… pero lo feliz nadie me lo quita! When in doubt… dance! I love you, brother. @painted_by_mighk”, escribió famosa junto al video en donde aparecen disfrutando de la música.

¿Quién es Trinidad Angelo "Michael" Marin Rivera?

Es hijo de la fallecida cantante Jenni Rivera y Trinidad Marín, nació el 11 se septiembre de 1991, decidió alejarse del espectáculo y las polémicas, más no del arte, pues se dedica a la pintura y ha trabajado con artistas reconocidos, además de ser el creador de diversos murales en honor a su madre.

Trinidad Angelo "Michael" Marin Rivera es hijo de Jenni Rivera. IG/painted_by_mighk

Poco se sabe de su vida personal, algunos de los detalles son que Michael es padre soltero y está enfocado en estar con su hija Luna quien merece su atención ya que padece autismo.

En su cuenta personal en Instagram donde aparece como @painted_by_mighk y tiene más de 15 mil personas al pendiente de su trabajo exhibe algunos de los trabajos, todo lo que ha realizado en escuelas, negocios privados y edificios completos.

Jenni Rivera tuvo cinco hijos, estos son: Chiquis Rivera, Jacqie Rivera, Michael Marín, Jenicka Lopez y Jhonny Lopez, ellos son ahora los que se encargan de los negocios y de la fortuna que dejó la cantante fallecida el 9 de diciembre del 2012.