Tras "querer sacarlo" de VLA, William Valdés responde a Laura G: "Los cambios son parte de la vida"

Hace un par de días, la conductora de Venga La Alegría, Laura G se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que dijo que su compañero, William Valdés tendría que abandonar el matutino, provocando incertidumbre sobre una mala relación.

En una entrevista de radio, la guapa presentadora dijo que William Valdés -uno de los conductores más polémicos y queridos de la transmisión- era su candidato para salir de Venga La Alegría. Para no caer en especulaciones destapó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Si guardarse nada, Laura G dijo que William Valdés podría triunfar en alguna otra televisora de Estados Unidos. Mencionó que tener su familia en Miami y hablar inglés le abre las puertas para destacar en el extranjero. Además, dijo que la llegada de Sandra Smester a Telemundo le abre una oportunidad a su todavía compañero.

Después de que la polémica entrevista se viralizara en los distintos medios del espectáculo, William Valdés rompió el silencio para hablar sobre las declaraciones que hizo su compañera de trabajo, poniendo fin a todos los rumores de una posible mala relación entre ellos.

Fue por medio de su cuenta en Twitter en donde William Valdés mandó un escrito en el que dijo que sabía de las declaraciones que lanzó Laura G en la entrevista. Además, dijo que estuvieron en contacto y no se sintió "ofendido".

En este sentido, el exconductor de Exatlón México y La Academia dijo que no existe ninguna "guerra" entre ellos. También fue contundente al decir que los cambios son parte de la vida, pero por ahora está centrado en su trabajo en Venga La Alegría.

"Sé lo que comentó Laura G en la radio. Ella me habló y me lo dijo y no estoy ofendido ni mucho menos. No hay guerra, la amo. No pasa nada. Los dos sabemos muy que pex. Así que todo cool, soy de Miami. Los cambios son parte de la vida. Por ahora nos vemos el lunes en VLA", escribió.