Ex novia de Alfredo Adame podría denunciarlo por acoso: "no ha superado que a mí ya no me gusta"

El actor y conductor de televisión. Alfredo Adame podría enfrentar una demanda por acoso, así lo dejó entrever Magaly Chávez, su exnovia, pues confesó que este no para de mandarle mensajes, aunque ella le pidió que ya no lo haga más.

Tras dos meses luego de finalizar su relación, Magaly de 35 años de edad, confesó que Alfredo, sigue buscándola pese a que ella ya no quiere volver a ser su novia.

Magaly Chávez puntualizó que a pesar de que no tiene miedo de lo que le puede hacer Adame, si se encuentra muy cansada de que la siga buscando, por lo que podría acudir ante las autoridades.

Alfredo Adame y Magaly Chávez. Foto: Especial.

Magaly Chávez insinúa que podría demandar por acoso

Durante el mes de febrero pasado, Alfredo Adame confirmó que se encontraba en una relación con Magaly Chávez, por lo que en medio de planes de boda, la pareja se unió ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’, un reality show muy polémico.

En el transcurso de este programa, la pareja vivió varias controversias, por lo que al finalizar la emisión confirmaron que su romance había llegado a su fin.

Después de este mensaje, Magaly Chávez comentó a los medios que ya no quería tener ningún tipo de relación con Alfredo Adame. Magaly puntualizó que Adame, no la ha podido superar, por lo que no para de mandarle mensajes.

“Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘Señor, por favor, deje de acosarme’, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él”, comentó en una entrevista Magaly Chávez

