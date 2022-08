Toma aire antes de ver como luce hoy la bebé que hacía de Sol en Los Teletubbies

Los Teletubbies fue un programa de televisión perteneciente a la cadena británica BBC que producía contenidos para bebés y niños de edad preescolar. La producción estuvo a cargo de Radgoll Productions y tenía como protagonistas a cuatro personajes llamados teletubbies de diferentes colores y a un bebé Sol que aparecía al inicio del programa. Así luce hoy Jessica Smith, quien fue la niña que encarnó a la gran estrella.

Los Teletubbies fueron diseñados para parecerse a los niños pequeños y se comunicaban a través de galimatías. La serie se emitió por primera vez en 1997 y su última emisión fue en 2001. Se convirtió rápidamente en un éxito en Reino Unido y en el extranjero, ganando así varios premios BAFTA y para mediados del 2000, la franquicia había ganado más de 100 millones de libras esterlinas. El relanzamiento fue en 2014, pero no ha tenido la trascendencia que se esperaba y es por eso que los capítulos originales continúan emitiéndose.

Los Teletubbies se emitió desde 1997 a 2001. Fuente Instagram @millenials.95

Si bien los personajes principales de Teletubbies eran Tinky Winky, Dipsy, Laa – Laa y Po, había personajes secundarios como el Bebé Sol, que era interpretado por Jessica Smith. Aparecía al inicio y al final de cada episodio y era el encargado de recibir a los teletubbies con una enorme sonrisa que cautivaba a todos los niños del hogar. Una vez que el Sol se ocultaba, los personajes debían regresar a su casa.

Jess Smith le dio vida al Sol de Los Teletubbies. Fuente Instagram @j.smith_1995

Jessica Smith fue la encargada de protagonizar a Bebé Sol y durante mucho tiempo decidió ocultarse y no mostrar su identidad. En una entrevista que brindó recientemente, la joven de 27 años de origen británico dijo: “Me escondí mucho tiempo, pero mis compañeros y amigos de la universidad me alentaron a contarlo. He ganado mucha confianza”.

Jess Smith tiene 27 años. Fuente Instagram @j.smith_1995

Actualmente, Jess Smith tiene 27 años, estudia Danza en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda y en su cuenta de Instagram tan solo tiene tres mil seguidores. Cuando fue contratada para ser el Sol de Los Teletubbies tenía tan sólo un año y su sonrisa cautivó a los productores del programa.