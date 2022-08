Facundo: Sus hijas le reclaman su pasado machista; "Por lo menos yo no vivo de un personaje misógino" | VIDEO

Facundo cuenta con una larga trayectoria como conductor y comediante, aunque la polémica ha sido parte de sus programas que destacaron durante un tiempo por sexualizar a la mujer y por sus personajes con actitudes machistas y misoginias, algo que ahora le ha traído problemas con sus hijas quienes, señaló, son activistas feministas.

“Toma libre”, “Incógnito” y “Depasónico” son algunos de los programas que impulsaron la carrera del conductor y en los que surgieron secciones como "Que lo hagan ellas" en la que exhibían mujeres con diminutas prendas realizando todo tipo de actividades.

En entrevista para “Netas Divinas”, Facundo admitió que personajes de su pasado le han traído problemas con sus hijas, Valentina y Mía, quienes lo han culpado de promover la “degradación de la mujer” en algunos de sus programas. Esto lo ha llevado a modificar su contenido en el que ahora evita decir groserías, pues desea ser un ejemplo para ellos.

Facundo junto a sus hijas. Foto: Instagram @facufacundo

"Mis hijos me reclaman de mis programas pasados, se quedan para siempre. O sea, las discusiones con mis hijas terminan en: 'Por lo menos yo no vivo de un personaje misógino golpeador, machista, racista, homofóbico', así me reclaman”, dijo.

Facundo aclara rumores

Esta no es la primera vez que el conductor habla sobre los conflictos que ha enfrentado por los programas de su pasado, pues durante su visita en “Miembros al aire” señaló que algunos amigos de sus hijas tienen prohibido ir a su casa por lo que sus padres piensan que podrían encontrar ahí.

“Creen que van a llegar y yo voy a estar acá repartiéndoles tachas y que van a llegar a servir la comida en tanga unas morras sabrosas, pero sí hay niños que tienen prohibido ir a mi casa y cuando llegan estoy yo acá polinizando girasoles”, dijo.

Yordi Rosado defendió a Facundo y aseguró que se trata de una persona con un gran corazón, diferente a lo que se piensa de él por sus personajes y las historias que se crean para lo que la gente ve ante las cámaras y no toda la preparación que hay detrás de eso.

