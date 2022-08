Curvas Peligrosas: El grupo musical de chicas plus size que conquistó en los años 90 y quedó en el olvido

Dicen que recordar es volver a vivir y hoy traemos a la memoria un grupo musical de chicas plus size que conquistó al público de México en los años 90. Curvas Peligrosas se formó con tres mujeres que rompieron los estereotipos al presumir una figura curvy, sin embargo, sus integrantes han quedado en el olvido.

La agrupación ganó popularidad con su participación en la telenovela "Agujetas de color de rosa", producida por Luis de Llano Macedo para la empresa Televisa y transmitida entre 1994 y 1995. El melodrama estaba protagonizado por Angélica María y Alberto Vázquez; y entre los actores que figuraron encontramos a Natalia Esperón, Flavio César, Alexis Ayala, Edith Márquez y Roxana Chávez.

Curvas Peligrosas fue un grupo musical integrado por tres chicas, Adriana Acosta, Kelly y Marilú, que cantaban el tema principal de la popular telenovela, además, interpretaron otros temas y hasta sacaron dos discos, el último del género grupero, sin embargo, actualmente poco se sabe de ellas.

"Mi chico prohibido", "Agujetas de color de rosa", "Como yo lo quiero", "Llamaré al amor por tu nombre", "Una mañana de sol", "Bo lo llames amor", "Tu novio me prefiere a mí", Un muchacho formal", y fiebre, son sólo algunos de los temas que ganaron fama en voz de las cantantes y actrices.

¿Qué pasó con las integrantes de Curvas Peligrosas?

Adriana Acosta, Kelly y Marilú fueron reclutadas para interpretar el tema principal de la telenovela "Agujetas de color de rosa". Aunque su carrera no duró mucho, su concepto fue innovador y rompió con los estereotipos de los grupos juveniles, pues estaba basado en mujeres con cuerpos no perfectos, ahora llamadas plus size o curvy.

Las integrantes de la agrupación quedaron en el olvido y en la actualidad poco se sabe de ellas. Kelly y Marilú abandonaron por completo el medio del espectáculo, al contrario de Adriana, quien siguió su vida profesional como actriz en telenovelas como: "Luz Clarita", "Carita de ángel" y "¡Vivan los niños!"; entre otras.

Sin embargo, desde hace poco más de 6 años ya no se ha tenido noticias de la cantante y actriz. Una de sus últimas entrevistas la dio en el año 2016, en la que declaró: "Si no adelgazo, me retiro de la actuación", explicando que en ese momento no aceptaría ningún papel en la televisión porque su estado físico no está muy bien.

En la entrevista que dio para "El Universal", Adriana Acosta también dijo que cuando comenzó su carrera, no le importaba estar llenita, pero que al pasar de los años ya lo pensaba más, pues no quería ser encasillada en papeles de "la gordita".

"Cuando ingresé al grupo, estaba llenita, pero realmente no me importaba. Es más, puedo decir que en esos momentos me sentía muy segura y que fue algo que me hizo conseguir trabajo fácilmente. Hoy, me siento mal, porque sé que me veo mal y que ya me pasé de peso", explicó la actriz que actualmente está retirada de la vida artística.

