BTS: El disco solitario de Jimin está relacionado con Ariana Grande por esta razón | FOTO

Hace unos días, surgió el rumor de que Jimin, integrante de BTS, se encuentra preparando un álbum solista y aunque aún no se ha confirmado la noticia, cada vez hay más pruebas de que este material llegará pronto.

De hecho, las fans de Bangtan Sonyeondan, ARMY, creen que el nuevo disco de Jimin estaría relacionado con la cantante Ariana Grande, pues recientemente fue visto con un productor que ha trabajado con la cantante.

¿Cuál es la relación con la cantante de “7 rings”’?

A través de su cuenta de Instagram, el productor y rapero Tommy Brown compartió una foto donde aparece junto al integrante de los BTS. De hecho, en la imagen ambos salen abrazados y muy sonrientes junto a otros dos colegas.

Aunque la artista estadounidense, Ariana Grande, no aparece en la foto, los seguidores de Jimin creen que hay posibilidades de una colaboración. Pero, de no ser así, al menos un excelente álbum es seguro, pues Tommy Brown también ha trabajado con grandes estrellas como Justin Bieber y The Weeknd.

“¡Hoy fue un gran día!”, escribió el rapero en sus redes sociales sobre la foto con Jimin. “"Grandes momentos con mis hermanos. Jimin es increíble”, agregó.

¿Qué podemos esperar del disco solista de Jimin?

El productor estadounidense nominado a un Grammy se ha mostrado muy cercano a las fans de BTS, pues ha retuiteado diferentes posts donde lo etiquetan hablando sobre la probabilidad de que trabajen juntos.

“Solo para enumerar las personas con las que ha trabajado Tommy Brown”, escribió una ARMY en Twitter. Mientras tanto, el productor compartió la publicación donde aparecen artistas como: Ariana Grande, Selena Gómez, Madonna, Doja Cat y Cardi B, por solo mencionar algunos.

Por esta razón, ARMY considera que el disco solista de su ídolo será un hit, ya que este productor hace un excelente trabajo con cada artista que colabora.

