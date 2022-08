Hijo de Juan Gabriel fue detenido en Texas después de fugarse de la justicia

Alberto Aguilera Jr. de 51 años, conocido por ser el hijo adoptivo del fallecido cantante Juan Gabriel fue detenido en El Paso Texas en Estados Unidos, por presunto acoso a un servidor público en ese país, a través de redes sociales se dio a conocer la noticia.

No es la primera vez que el familiar del cantante mexicano tenía problemas con la justicia desde mayo del 2016 escapó de sus responsabilidades cuando lo tenían realizando servicio comunitario. Esta no fue la única vez, también se habla de que estuvo involucrado y encargado de llevar un cargamento con drogas, pero quedó absuelto de culpa, según información del programa “Chisme No Like”.

Captura de pantalla Inés Moreno.

