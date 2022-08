Manuel “Flaco” Ibáñez revela que se perforó el tabique en su paso por las drogas: “soy de los sobrevivientes”

Manuel “Flaco” Ibáñez es uno de los actores con mayor reconocimiento en el mundo del espectáculo, pues domina a la perfección el teatro, cine y televisión. Uno de los últimos personajes que genero muchas risas fue el del indigente de nombre "Jorgais", dentro de la serie "Vecinos"; sin embargo, su carrera abarca desde el Cine de Ficheras.

Mucho se puede decir del comediante, pero sus experiencias van más allá de lo que se sabe de él. En este caso, varias anécdotas las reveló para el programa de Yordi Rosado en YouTube, donde habló de sus humildes orígenes y de cómo llegó al mundo de la actuación, no sin antes haber intentado estudiar arquitectura.

Por desgracia, Manuel “Flaco” Ibáñez también se relacionó con el mundo del alcohol y las drogas, siendo la cocaína la que más problemas le dio. Aunque dicho episodio él mismo lo había platicado en ocasiones anteriores, ahora hizo una descripción de la atmósfera que vivió al atravesar ese infierno.

Manuel “Flaco” Ibáñez maldice a quien lo introdujo en las drogas

Manuel “Flaco” Ibáñez recordó que aunque él ya tenía problemas de alcoholismo, no tenía ninguna relación con las drogas hasta que se relacionó con cierto grupo reducido de "macizos" donde lo "apadrinaron" tras extenderles la invitación a él y al actor Héctor Suárez. De igual manera recordó que la cocaína era elitista.

Sin embargo, como en toda mafia reveló que la misma gente que le dio la droga después comenzó a vendérsela. Él por el ritmo de trabajo que tenía más el exceso de alcohol, en ocasiones la consumía para poder rendir. Aunque explicó que dicho elemento nocivo para la salud no baja la borrachera", sino que provoca que se acelere la circulación sanguínea.

"Mucho cuidado con sus hijos cuando los vean que no duermen, que no comen", aconsejó Manuel “Flaco” Ibáñez a los padres de familia, además de asegurar que en sus tiempos la droga era pura comparada con la que hoy se comercializa en el mercado negro, donde le mezclan veneno y hasta vidrio.

"Sí es verdaderamente acabar con tu vida. Yo soy de los sobrevivientes y créeme que lo único que me quedo, será por genética o algo, que me perforé el tabique, pero de ahí en fuera pues aparentemente, ya hace 21 años que estoy limpio, pues no me ha pasado nada ni me pasó, pero esto no quiere decir que todos somos iguales", reveló el comediante.

