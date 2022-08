El músico Camilo Lara, un nerd mexicano en Hollywood

Camilo Lara creció escuchando rock, conviviendo con cantantes, como Saúl Hernández de Caifanes, que visitaban su casa como parte de su amistad con sus hermanos Marcelo (Moderatto) y Leoncio (Bon y los Enemigos del Silencio), desde ahí nació su pasión por la música, pero no se inclinó por las bandas, sino por los sintetizadores, los cuales hoy lo llevan a Hollywood.

“La verdad yo era un nerd, bueno aún lo soy, pero era un nerd chiquito apasionado de la música y me sabía los nombres de los productores y me gustaba todo eso… Entonces me fui más por los sintetizadores, los beats, que igual hace tiempo no era visto como hacer música, decían eres productor; supongo que con los años la gente ya concuerda que sí lo es”, contó Lara a El Heraldo de México.

Camilo empezó a trabajar en música para películas nacionales, series y videojuegos desde 2001 en “Y tu mamá también”. Desde entonces lo alterna esto con su trabajo en el IMS y Mexrrissey. Llegó a Hollywood con “Coco”, después de que el director Lee Unkrich googleó música moderna, en una de las páginas aparecía el trabajo del menor de los Lara, le gustó y lo invitó a participar en la exitosa cinta. Ahí conoció a Michael Giacchino y comenzaron a colaborar.

En la pandemia él le mandó su disco y Camilo le envió el suyo.

“Un día me dijo, ‘oye mira tengo está película en la que quiero que colabores, se llama ‘Thor’’, le contesté ‘ah mira muy nueva’. Él hacía la música con la orquesta en Abbey Road Studios y en la noche me la mandaban para trabajarla con los sintetizadores aquí en la CDMX y me gustó mucho pensar que es el primer proyecto que no tiene un gramo de mexicanidad, porque me buscaron por los sintetizadores y porque gran parte de lo que hago es con samplers y programación”.

Pese a lo orgulloso que se sintió de ser reconocido por esto, su trabajo se caracteriza por mostrar ese folclore mexicano que sí pudo mostrar en la nueva cinta de “Black Panther: Wakana Forever” donde e invitó a colaborar a Santa Fe Klan.

“Es de los artistas más relevantes de esta generación. La canción es eléctrica, increíble, es súper poderosa y sobre todo digna de representar muy bien la mexicanidad. Además, es bueno escribiendo, escogió esa pista y en un par de horas ya tenía la canción, es increíble porque me ha tocado trabajar con muchos artistas y lo que hace él es bastante mágico”, afirmó.

Al trabajar en la música de la cinta, dejó ver que habrá más piezas en las que colaboró y en las que invitó a otros artistas.

A DETALLE

Actualmente colabora con Grupo Kual?, que para él son igual de importantes que lo que hizo en “Thor”.

Considera que los jóvenes no necesitan inspiración, al contrario, se sorprende por su talento.

También forma parte de la nueva cinta de Taika Waititi, a quien considera un genio de Hollywood.

Prepara una pieza para la Sala Nezahualcóyotl que será escuchada el próximo año.

2004 formó el IMS, dos años después sacó su disco.

2018 hizo la música de la cinta mexicana “Sacudete las penas”.

2021 sacó el álbum “Distrito Federal” del IMS.

MAAZ