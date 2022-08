Chiquis Rivera conquista Instagram con body de transparencias, ¿le copió a María Chacón?

María Chacón se ha convertido en todo un referente de la moda, pues siempre presume las mejores tendencias del momento y además apuesta por las combinaciones más atrevidas y arriesgadas, como ocurrió en su cumpleaños con un body negro de transparencias con el que causó sensación en la red. Y ahora todo parece indicar que incluso otras celebridades como Chiquis Rivera la ven como un modelo a seguir para robarse todas las miradas.

Pues por medio de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Jenni Rivera lució el mismo atuendo que la ex miembro de Código F.A.M.A. y el resultado es sorprendente, pues cada una logró causar sensación con su estilo personal. Mientras tanto, los fanáticos de ambas no dejan de llenarlas de halagos y asegurar que ese look con un body negro como protagonista es la opción más glamurosa del año.

Chiquis Rivera siempre impone estilo con los mejores looks.

¿Chiquis le robó el look a María Chacón?

Hace unas horas las redes sociales colapsaron por un video que compartió Chiquis Rivera en el que dejó en claro que el estilo ranchero también se puede presumir desde una imagen muy sensual y llena de glamur; parala ocasión lució un body negro con un escote profundo hasta la altura del ombligo; mientras que para combinar esta prenda llena de transparencias y brillos, también agregó unas medias que dejaron al descubierto sus piernas de impacto.

Para combinar, la intérprete de "Mi problema" agregó un abrigo largo y de peluche, así como unas botas de tacón y para confirmarse como toda una diva sin dejar atrás su estilo, agregó un sombrero ranchero en color negro y cubierto por pedrería, un detalle que sin duda luce perfecto para un look en negro como con el que presumió cada una de sus curvas y afirmar que "me hizo sentir sexy".

Claro que sus fans la llenaron de elogios entre los que destacan comentarios como "espectacular", "bonita", "chula", "reina" y "luces tan bien"; sin embargo, las comparaciones con María Chacón no se hicieron esperar, ya que hace unas semanas la actriz también conquistó Instagram con el mismo look, aunque ella lo hizo a su propio estilo y muy alejado de lo que recientemente vimos en la hija de la Diva de la Banda, quien en más de una ocasión ha sorprendido por enterizos como este para presumir su figura.

Este es el look con el que Chiquis cautivó a sus fans. (Foto: IG @chiquis)

El pasado 10 de julio, María Chacón compartió en redes sociales cómo fue el festejo por sus 31 años y para la ocasión de lució como nunca con el mejor look para presumir su belleza y figura, para ello también vistió el outfit anterior, pero el resultado es totalmente diferente, ya que no hay ni abrigo, ni sombrero, ni mucho menos notas; sino otras tendencias del momento con las que se coronó como una de las mejor vestidas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex miembro de Código F.A.M.A. presumió su atuendo y dejó ver otros detalles de este ajustado body con transparencias, pues además de un escote pronunciado en la zona del pecho, cuenta con una forma halter sin mangas con la cual estilizar aún más la silueta.

En lo que respecta a las combinaciones, María Chacón dejó ver las transparencias en las piernas con unas medias de red que también estaban repletas de pedrería para darle ese toque brilloso y glamuroso, un detalle en el que sí coincidió con Chiquis Rivera; sin embargo, para la ocasión, la actriz apostó por unas plataformas negras con las cuales logró presumir otras tendencias del momento.

El mismo look en un estilo diferente. (Foto: IG @oficialmariachacon)

SIGUE LEYENDO

María Chacón impone estilo en mini vestido negro y plataformas neón

Chiquis Rivera se luce con ajustado conjunto colorido y derrocha estilo

Chiquis Rivera desafía Instagram con arriesgado escote y confiesa que se pasó de copas