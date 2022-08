Robin Williams: A 8 años de su muerte, esta es la rara enfermedad que padecía al suicidarse

Legó una importante filmografía y el reconocimiento no sólo del público, también de sus compañeros en Hollywood. En vida, fue capaz de capturar la atención de todas las personas en un recinto con tal de escucharle improvisar y sucumbir ante su particular estilo de hacer reír. Porque sí, Robin Williams murió, pero aún hoy en día es capaz de hacernos reír.

Y sí la sonrisa era el premio más preciado para él, la misma ausencia de este fue lo que lo hizo sucumbir en la última etapa de su vida. Fue así como ese 11 de agosto de 2014 Robin Williams fue hallado muerto en su domicilio en California, Estados Unidos.

Al día siguiente se confirmó que la causa de su muerte había sido por asfixia, tras haber cometido un suicidio. Pero, a Williams le acompañaba un enemigo silencioso en forma de padecimiento que pronto se revelaría.

Robin Williams y la demencia con cuerpos de Lewy

Tras suicidarse, su familia y amigos confirmaron que la vida de Robin Williams había cambiado mucho en el último año, todo al grado que el actor definía que ya no era el mismo, que no se sentía capaz de memorizar sus líneas para una cinta.

Fue así que su esposa dio a conocer que el actor y comediante padecía Demencia con cuerpos de Lewy, cuya enfermedad implica el padecimiento de síntomas similares a los del Alzheimer y el Parkinson. Todo esto le afectó en su último filme que fue "Noche en el museo: El secreto del faraón",

Pero ¿qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

En octubre de 2014, Susan, su esposa, recibió el resultado de la autopsia y descubrió que en realidad el causante de todo lo que aquejaba a Robin era la Demencia con cuerpos de Lewy.

“La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad devastadora”, resume un médico que trató personalmente el caso de Williams. “Es letal y evoluciona rápidamente. Analizando cómo afectó al cerebro de Robin, descubrí que era el caso más agresivo de Lewy que he visto en todos mis años de carrera. Prácticamente todas las áreas de su cerebro habían sido afectadas. Es realmente sorprendente que pudiera moverse o caminar”.

Y agregó: “Las personas con cerebros excepcionales, que son increíblemente brillantes, suelen resistir y tolerar mejor las enfermedades degenerativas que las que tienen un cerebro normal. Esto demuestra que Robin Williams era un genio”.

En otro reportaje Susan dijo: “Si simplemente hubiéramos sabido el nombre de la enfermedad que sufría Robin, solo eso le habría dado un poco de paz”.

Este padecimiento sólo se puede diagnosticar tras la muerte del paciente.

El actor estaba muy frustrado

Shawn Levy, director de “Una noche en el Museo 3“ contó que Robin le dijo que estaba muy frustrado en esa etapa y recordó: "Ya no soy yo. No sé qué me está pasando. Ya no soy yo”, le dijo Williams.

Usualmente y como todas las mañanas, ese 11 de agosto de 2014 Susan se despertó y le extrañó no ver a Robin levantado. Era normal verle levantado para su hora de meditación, ya que hacía meses algo no iba bien en su cabeza.

Williams tenía dificultades para actuar, no recordaba bien sus líneas, su brazo izquierdo no le respondía, dormía mal, le costaba relacionarse con sus amigos y no quería salir de su casa.

A eso se sumaba que había empezado a tener obsesiones con cosas totalmente absurdas como creer que su amigo, el cómico Mort Sahl, iba a morir repentinamente.

Meditar y brindar lo mejor

La meditación era una de las pocas cosas que lo hacían sentir mejor. Susan recuerda.

“Meditábamos juntos cada mañana. Cuando me levanté y vi que la puerta de su habitación seguía cerrada, pensé, ‘Dios mío, ¡está durmiendo! Es muy buena señal. Luego llegó su asistente porque tenían trabajo que hacer y ya era la hora de marcharme, así que le dije: ‘Mándame un mensaje cuando se despierte".

Luego de eso, le avisaron a Susan que él no despertaba ni respondía a la puerta. Al entrar a su habitación, él ya se había suicidado, se colgó de un armario.

Robin Williams tenía problemas de insomnio y dormía solo; además sufría alucinaciones que lo hacían gritar durante la madrugada.

Antes de morir, durante su última filmación, Robin Williams estaba comprometido con hacer bien su trabajo, hacer reír a la gente. Llamaba a su director para preguntarle si lo había hecho bien, si lo filmado servía o podía hacer una toma más. Robin Williams sólo quería dar una risa más a su público.

