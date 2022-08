Netflix prepara película de "Pedro Páramo" basada en la novela de Juan Rulfo y esto es lo que sabe

Este jueves 11 de agosto, Netflix anunció que el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto será el encargado de dirigir la nueva producción de la plataforma de streaming basada en la novela de Juan Rulfo “Pedro Páramo”.

El mexicano Rodrigo Prieto es originario de San Luis Potosí, y se ha consolidado como uno de los cinefotógrafos más importantes de México, trabajando en producciones como “La hora 25”, “8 Mile”, “Frida” al lado de Salma Hayek y en documentales como “Comandante” sobre Fidel Castro.

También fue nominado al Óscar por “Brokeback Mountain” en 2005, de Ang Lee, donde su carrera comenzó rodando anuncios para televisión a los 22 años; debutó con el cortometraje “Likeness” en 2013 durante el Festival de Cine de Tribeca.

La noticia se dio durante el evento “Que México se vea” en donde Netflix presentó su interés y estrategias para México y las realizaciones de nuevas producciones como “Pedro Páramo”, donde también se destacó la labor de directores, guionistas y actores que se suman a proyectos que forman parte del cine mexicano.

Al respecto, Prieto declaró que se siente muy entusiasmado de formar parte de esta nueva producción que proviene de una novela de Rulfo y que desde muy temprana edad le inspiró y sorprendió; ahora llevarla a la plataforma de streaming le causa nostalgia al volver a recopilar información y detalles de este libro que también ha tenido otras adaptaciones cinematográficas y teatrales.

"Fue una de esas cosas que el instinto te dice, obviamente en el momento me impactó y dije '¿podré?' y algo me dijo “sí, ve"... Me he estado aventando desde entonces. Estaba filmando “Barbie” y la mitad de mi cerebro estaba en “Pedro Páramo", aseguró el director mexicano.