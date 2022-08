¿Natanael Cano es el artista juvenil más talentoso del regional mexicano?; esto piensa Virlán García

Hace un par de semanas Natanael Cano aseguró que es el mejor cantante de México, los argumentos del sonorense son que a su corta edad (21 años) ya alcanzo grandes experiencias, que cuenta con millones de personas que siguen su música y que además sus canciones les dan vuelta a diversos países en los primeros lugares de popularidad.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México hay alguien con más futuro, talento que yo?", fue la cuestión que se hizo, para después él mismo responder: "es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo. Pero estamos hablando de México nomás...", comentó en una grabación.

Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar y hubo varios usuarios que no estuvieron de acuerdo con sus palabras y que incluso describieron que hay otros jóvenes con más talento que el intérprete de “Amor tumbado”, “Pacas verdes” y “Nataoki”.

¿Qué dijo Virlán García?

Uno de los que no se quedó callado sobre el tema de Natanael Cano, fue el cantante grupero Virlán García, otro joven que ha ido desarrollando su carrera y que a sus 25 años también ha popularizado varias canciones y sin temor dijo lo que penaba sobre las declaraciones de “Nata”.

Virlán García respaldó que Natanael Cano trabaja muy fuerte en su carrera como solista, pero describió que hay otros artistas que también son referente para las nuevas generaciones y que incluso su música ha funcionado como inspiración para quienes se quieren dedicar a lo mismo.

Virlán García tiene 25 años.

Algunas de las canciones con las que ha triunfado Virlán García son: “En donde está tu amor”, “Y cambió mi suerte”, “Sientes lo que siento”, “Mi vida eres tú”, “El día que te fuiste”, “Hoy la vi con él”, “Mientras duermes” y “Te comparto”, solo por mencionar algunas de las más populares.

Mientras que Cano se encuentra a punto de empezar una serie de conciertos por Estados Unidos, como parte de su gira “¿Pero si caben o no? 2022” irá a diversas ciudades a cantar las piezas que lo han popularizado en la escena del rap, trap y regional mexicano.

